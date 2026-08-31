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Autoridades capitalinas dieron una prórroga de una semana al plazo para que las empresas interesadas en participar en el proyecto de coinversión para la remodelación de la Línea 3 del Metro presenten sus propuestas, dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
Originalmente, se estableció que este 31 de agosto se vencía el plazo para que los proponentes presentaran sus propuestas. No obstante, ahora el plazo vencerá el próximo 7 de septiembre.
“Hoy vencía el plazo para las distintas empresas de hacer sus propuestas y se decidió prorrogar el lapso hasta el 7 de septiembre, siete días más; entonces, en siete días más sabremos cuáles son las empresas que se registran a esto”, dijo, durante una conferencia de prensa.
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En julio pasado, la administración local anunció que la renovación de la línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, se hará por medio de una coinversión, es decir, la participación conjunta entre el Gobierno de la CDMX y una empresa que será seleccionada mediante un proceso abierto.
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mahc/LL
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