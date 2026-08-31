Metrópoli | 31-08-26 | 14:06 | Actualizada | 31-08-26 | 14:11 |

Autoridades capitalinas dieron una prórroga de una semana al plazo para que las empresas interesadas en participar en el proyecto de coinversión para la presenten sus propuestas, dio a conocer el secretario de Movilidad, .

Originalmente, se estableció que este 31 de agosto se vencía el plazo para que los proponentes presentaran sus propuestas. No obstante, ahora el plazo vencerá el próximo 7 de septiembre.

“Hoy vencía el plazo para las distintas empresas de hacer sus propuestas y se decidió prorrogar el lapso hasta el 7 de septiembre, siete días más; entonces, en siete días más sabremos cuáles son las empresas que se registran a esto”, dijo, durante una conferencia de prensa.

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En julio pasado, la administración local anunció que la renovación de la línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, se hará por medio de una coinversión, es decir, la participación conjunta entre el y una empresa que será seleccionada mediante un proceso abierto.

mahc/LL

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