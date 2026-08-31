En las últimas horas, la incertidumbre sobrevoló en La Noria con la posible caída de la negociación del Cruz Azul con el Mónaco para la venta de Erik Lira.

El equipo de la Ligue 1 de Francia necesitaba liberar la plaza de un jugador extranjero, por lo que no podía hacerse con los servicios del centrocampista mexicano.

Sin embargo, finalmente la espera terminó y el canterano de los Pumas se convertirá en nuevo refuerzo del conjunto monegasco.

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De acuerdo con información de César Luis Merlo, el periodista argentino especializado en el mercado de pases, la directiva de La Máquina ya llegó a un acuerdo con la del Mónaco para concretar la transferencia del mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026.

"Y se dio: Erik Lira es nuevo refuerzo de Mónaco. Cruz Azul vendió su pase en €10M entre fijos y variables. Con la venta de Balogun al Everton, se libera el cupo y el mexicano podrá viajar para hacerse exámenes médicos y firmar por 4 años", publicó.

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🚨𝙔 𝙨𝙚 𝙙𝙞𝙤: Erik Lira es nuevo refuerzo de Mónaco.

*️⃣Cruz Azul vendió su pase en €10M entre fijos y variables.

*️⃣Con la venta de Balogun al Everton, se libera el cupo y el mexicano podrá viajar para hacerse exámenes médicos y firmar por 4 años. #TratoHecho pic.twitter.com/j2qn0NfuAo — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2026

La salida del centrodelantero estadounidense a los Toffees de la Premier League abrió la puerta para que Erik Lira pudiera ser firmado por el cuarto club más ganador (ocho títulos) en la historia de la Liga francesa.

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Cabe resaltar que, hasta el momento, ni el Cruz Azul ni el Mónaco han hecho oficial la transferencia del centrocampista tricolor.

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Sin embargo, se espera se confirme en las próximas horas, ya que el mercado de transferencias europeo finaliza el martes 1 de septiembre.

El club monegasco se convertirá en el cuarto en la trayectoria del originario de la Ciudad de México, luego del Necaxa, los Pumas y la Máquina.

A los 26 años, el seleccionado mexicano cumplirá su sueño de jugar en el futbol del viejo continente y se convertirá en apenas el segundo futbolista de nuestro país en pertener al Mónaco tras Rafael Márquez.