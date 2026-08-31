Finalmente, la espera terminó. Luego de varios días de especulaciones sobre su futuro, Santiago Giménez ha sido confirmado como nuevo futbolista del Porto.

A través de sus redes sociales, los Dragones hicieron oficial la contratación del centrodelantero mexicano, que llega procedente del Milan.

"No esperes más... Ele está cá. Bienvenido, Santiago Gimenez. El Dragón te espera. Uno de nosotros", publicaron en su cuenta oficial de X.

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀... Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

Además, recordaron a los cuatro jugadores de nuestro país que han portado la camiseta del segundo equipo más ganador (31) en la historia de la Primeira Liga de Portugal.

"En México laten muchos corazones azules y blancos. Ahora es tu turno, Santi", le dedicaron.

🇲🇽 No México batem muitos corações azuis e brancos 💙



Agora é a tua vez, Santi 🙌#BemVindoGimenez pic.twitter.com/A8YMoiPcVl — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

Además del Bebote, Miguel Layún, Jesús Corona, Héctor Herrera y Diego Reyes estuvieron en algún momento con el Porto.

[Publicidad]

Santiago Giménez llega al conjunto portugués en calidad de cedido por un año, pero con opción a compra obligatoria, si cumple con algunos requisitos.

Lee También Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección de Argentina: "Duele en el alma, pero me voy con tranquilidad"

El conjunto de Oporto será el tercero, en la carerra del mundialista con la Selección Mexicana, en el viejo continente después del Feyenoord y de Il Diavolo.

[Publicidad]

En su etapa en el futbol de Europa, el canterano del Cruz Azul ha marcado 72 anotaciones, 65 con el club de la Eredivisie de los Países Bajos y siete con el de la Serie A de Italia.

Después de no haber cumplido con las expectativas que se tenían con su llegada al Milan, Santiago Giménez tendrá una nueva oportunidad de demostrar su calidad como goleador en una de las 10 mejores Ligas del mundo.

Lee También Barcelona vs Rayo Vallecano: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de LaLiga de este lunes 31 de agosto

[Publicidad]

Luego de que se confirmara su llegada al Porto, el Bebote ofreció sus primeras declaraciones para su propio club.

"[Tengo] muchas ganas y fuego interior. [Quiero] darlo todo por el FC Porto y dejarlo todo en la cancha para aprovechar esta gran oportunidad. Cada vez que juegue, siempre mantendré la llama encendida. Juntos lograremos hazañas importantes", expresó.