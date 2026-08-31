La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que “está todo listo” para que este martes 1 de septiembre entregue al Congreso de la Ciudad de México su segundo informe de Gobierno, en el que destacó la inversión pública para 3 mil 600 obras de movilidad, Utopías, vivienda, entre otras.

“Mañana, como lo marca la ley, aquí tanto el secretario de Gobierno (César Cravioto) como la consejera jurídica (Eréndira Cruzvillegas) [...] se va a entregar este paquete al Congreso de la Ciudad”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que el 14 de octubre acudirá al Congreso a presentar este informe y, días antes, el 4 de octubre, encabezará una asamblea informativa en un lugar por confirmar.

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La Mandataria capitalina explicó que su informe estará integrado por cuatro documentos y se organiza en siete ejes, con “información detallada” sobre las acciones, políticas y programas implementados en su administración:

Ciudad cuidadora de bienestar con igualdad sustantiva y con derechos plenos.

con igualdad sustantiva y con derechos plenos. Ciudad segura, en paz y resiliente.

Ciudad próspera, con inversión, empleo, desarrollo compartido e innovación tecnológica.

Derecho a la ciudad con obras transformadoras, vivienda y ordenamiento territorial.

Ciudad sustentable, con gestión integral del agua y derecho a la movilidad.

Ciudad pluricultural , con derechos culturales y turismo sustentable.

, con derechos culturales y turismo sustentable. Ciudad participativa, con gobernabilidad democrática y gobierno digital.

Brugada Molina destacó la inversión pública y de derechos, que han permitido hacer diversas obras para la Ciudad de México.

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“Cero lujos, privilegios y corrupción nos permiten abrir la puerta de la inversión pública y de derechos; inversión pública, que recordemos que tenemos 55% más inversión pública que en 2024. Cuando se gobierna con honestidad, los recursos alcanzan”, aseveró.

Entre las obras relevantes que integran su informe, señaló que entre 2025 y 2026, se realizaron 3 mil 600 obras en el espacio público, además de 13 mil nuevas viviendas entregadas o en proceso de construcción, así como 40 mil obras de mejoramiento de vivienda.

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Asimismo, resaltó la construcción de 200 caminos de Mujeres Libres y Seguros, con una inversión de casi 3 mil millones de pesos, así como la entrega de 643 obras y acciones de agua y drenaje, para prevenir inundaciones, con una inversión de más de 7 mil millones de pesos. Destacó que en muchas de las colonias intervenidas, en las que este año hubo más lluvias, se registraron 90% menos afectaciones que el año pasado.

Por otro lado, resaltó la inversión de 21 mil millones de pesos en electromovilidad, con obras como el Metrobús Quetzalcóatl; el RTP eléctrico en el Centro Histórico y las nuevas rutas de trolebús.

mahc/LL