Porque en emprendedurismo femenino nuestro Estado también es primer lugar nacional, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú anunció la segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León: “Mujeres que inspiran”.

Acompañada de Betsabé Rocha, Secretaria de Economía, Rodríguez Cantú señaló durante la emisión del Nuevo León Informa, que el proyecto surgió hace un año como un espacio dedicado exclusivamente a mujeres emprendedoras y que, debido al éxito de su primera edición, se decidió darle continuidad.

El objetivo del Gobierno de Nuevo León, indicó, es impulsar el talento, las ideas y los negocios encabezados por mujeres, iniciativa que reunirá a 180 emprendedoras del estado los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en las dos alas de la Nave Lewis, en Parque Fundidora.

“En Nuevo León hay manos que crean, mentes que innovan y corazones que sostienen a nuestro estado con orgullo y sobre todo con mucho talento”, expresó la titular de AMAR a Nuevo León.

Inscripción a la convocatoria

La convocatoria para participar ya se encuentra abierta y las interesadas tendrán hasta el 2 de septiembre para registrarse a través de la plataforma Hecho en Nuevo León; y aproximadamente el 3 de septiembre, se les notificará si fueron seleccionadas.

Explicó que el proceso es muy sencillo solo deben de ingresar a la página web, www.hechoennuevoleon.mx después, darse de alta en Hecho en Nuevo León y obtener su folio, con ese folio, se inscriben a la convocatoria del Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que inspiran, en esa misma página, y por último, revisar su correo para confirmar su registro y continuar con el proceso de selección.

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Rodríguez Cantú destacó que el Mercado no se limita a ofrecer un espacio para comercializar productos, sino que busca proporcionar herramientas que permitan a las emprendedoras fortalecer y hacer crecer sus negocios.

Nuevo León reunirá a 180 emprendedoras en “Mujeres que inspiran”; abren convocatoria para la segunda edición. Foto: Especial

Las expositoras recibirán capacitaciones relacionadas con finanzas, administración de inventarios, marketing, construcción de marca y estrategias de ventas, con el propósito de que puedan aprovechar al máximo su participación.

“Porque en nuestro estado las mujeres somos inspiración, desde que empezamos con la primera idea hasta que la convertimos en un sueño hecho realidad”, afirmó Rodríguez Cantú.

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Programa de conferencias para emprendedoras

Además de la exposición y venta de productos, el evento contará con un programa de conferencias dirigido tanto a emprendedoras como al público interesado en iniciar un negocio o adquirir nuevas herramientas empresariales.

Entre los temas se encuentran liderazgo, inteligencia artificial, marketing, finanzas, ventas, logística, comercio electrónico, aspectos fiscales y estrategias para llevar los productos de Nuevo León a nuevos mercados.

La programación también contempla actividades familiares, entre ellas una Zona Kids con juegos como Jenga gigante, Conecta 4 y dominó de piso, además de espacios para pintar, realizar manualidades e inflables.

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Asimismo, se instalarán dos espacios de lactancia de “Alimentar con Amor”, uno ubicado cerca de la Zona Kids y otro en el área del escenario principal.

Durante el Mercado también se concentrarán diversos servicios y programas del Gobierno del Estado para facilitar el acceso de las familias a orientación y atención institucional.

La Secretaría de las Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres brindarán orientación e información sobre Deudores Alimentarios y el protocolo EVA en los negocios.

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La Secretaría de Igualdad e Inclusión ofrecerá información de AYUDAMOS Nuevo León, mientras que la Secretaría de Salud contará con servicios de vacunación.

Por su parte, la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha puntualizó que la dependencia a su cargo, proporcionará orientación, opciones de financiamiento, apoyo para el registro en Hecho en Nuevo León e información sobre sus distintos programas.

“Esta edición, ustedes saben, tenemos tres al año, este año casi fueron cuatro, incluyendo la participación de los emprendedores en el Parque del Agua, en este caso en el marco del Mundial, vamos a tener cuatro, pero hay una que dedicamos para las mujeres y es esta edición ‘Mujeres que Inspiran’ y no hay mejor mujer que nos inspire que Mariana”, subrayó la funcionaria estatal.

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También participarán el DIF Nuevo León, la Secretaría de Participación Ciudadana y CODETUR, que llevará el registro de Arráncate Nuevo León y desarrollará actividades para las familias.

La invitación está dirigida a todas las familias de Nuevo León para que acudan a consumir productos locales, conocer el talento de las emprendedoras y fortalecer los negocios creados en el estado.

“Así que invitamos a todas las familias a que aparten la fecha y vengan a comprar local, a descubrir el talento que vive en nuestro estado y a hacer crecer juntas y juntos cada uno de esos sueños que siempre llevan a Nuevo León al siguiente nivel", concluyó Mariana Rodríguez.

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