El Barcelona quiere recuperar el primer lugar de la tabla, luego de que el Real Madrid se lo arrebatara.

El conjunto blaugrana necesita una victoria para alcanzar a los Merengues en la cima de la clasificación de la Temporada 2026-207 de LaLiga.

En caso de sumar los tres puntos, la diferencia de goles le permitiría al equipo de Hansi Flick asaltar el superliderato.

Este lunes 31 de agosto, la escuadra culé recibe al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Liga española, con la obligación de ganar.

Después del contundente triunfo (4-0) del Real Madrid sobre el Málaga, el Barcelona es consciente de su necesidad de sumar de a tres para estar en lo más alto de la tabla.

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De momento, cuenta con seis puntos, gracias a sus victoria contra el Elche y el Athletic Club en las primeras fechas.

Aunque, cuenta con siete anotaciones a favor y no ha recibido ni una sola, por lo que le favorece la diferencia de goles.

Por su parte, el conjunto madridista ha hecho 10 tantos y ha recibido dos en tres partidos, por lo que está en desventaja con los blaugranas.

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Para el Barcelona, este será su segundo compromiso jugado en condició de local en la actual temporada liguera.

Además, tratará de aprovechar que su rival de esta tarde sólo ha podido sumar una unidad, por su empate con el Alavés en la última fecha.

En la primera jornada, el Matagigantes perdió (2-1) con el Sevilla, por lo que no atraviesa el mejor momento en este inicio de LaLiga.

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Cabe resaltar que el Barcelona no ha perdido con el Rayo Vallecano en las últimas seis ocasiones que se han enfrentado.

La última vez que cayó con el conjunto madrileño fue el 26 de abril de 2023, es decir, hace más de tres años.

El partido entre blaugranas y franjirrojos no será transmitido, en México, por televisión abierta.

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