El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) anunció que inició un Programa de Simulacros de Sismos dirigido a trabajadores del aeropuerto, prestadores de servicios, líneas aéreas e incluso pasajeros, con el propósito de fomentar la cultura de protección civil y estar mejor preparados para enfrentar eventos de este tipo.

En ese sentido, explicó que los ejercicios comenzaron el viernes 28 de agosto y finalizarán el 19 de septiembre, los cuales se desarrollan en oficinas y áreas públicas de las terminales 1 y 2 bajo la coordinación de la unidad de Protección Civil del AICM y no afectarán a los viajeros, ni las operaciones de aterrizajes y despegues de aeronaves.

Detalló que durante las prácticas que concluirán con el Simulacro Nacional de Sismo del próximo 19 de septiembre para conmemorar los temblores de 1985 y 2017, se contemplan escenarios hipotéticos y las diferentes etapas establecidas por las autoridades de Protección Civil para enfrentar movimientos telúricos, tales como la autoprotección, evacuación e integración total, reunión, evaluación y retorno a la normalidad.

Lee también Pago y justicia, demandan en caso de Préstamo Feliz; reclaman 2 mil 500 mdp

Precisó que el primer simulacro se realizó el 28 de agosto enfocado a informar, recordar y reforzar los mecanismos de autoprotección y el próximo 4 de septiembre a las 11:00 horas se simulará una evacuación parcial con ruta bloqueada, en ambos casos se contará con la participación de personal del aeropuerto (mezanine y ambulatorio), líneas aéreas y concesionarios de servicios, mientras que el 14 de septiembre se hará un simulacro de gabinete que contempla todas las etapas mencionadas.

Adicionalmente, puntualizó que conforme al programa de actividades, el 16 de septiembre se llevará a cabo simulacro de sismo a las 11:00 horas. En tanto, el sábado 19 el AICM se sumará al Simulacro Nacional de Sismo, con hipótesis de incendio y persona atropellada a las 12:00 horas, en el cual participará personal de todas las áreas, incluyendo aerolíneas, prestadores de servicios, elementos de distintas instituciones de seguridad, así como dependencias con operación en este aeropuerto y los pasajeros que así lo decidan.

[Publicidad]

apr