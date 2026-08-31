Al grito de “desafuero”, “desafuero”, diputadas y diputados de Morena solicitaron al próximo Presidente de la Sección Instructora proceder contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En una reunión privada, al término de la plenaria de ese grupo parlamentario, el coordinador Ricardo Monreal propuso postular al diputado Eduardo Castillo para ocupar dicho cargo, que quedó vacante tras la solicitud de licencia de Hugo Eric Flores.

El aval fue unánime, y tras dicho acto, las y los diputados gritaron: “desafuero” “desafuero”.

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El tema ocupó la atención de diversos congresistas, entre ellos Leonel Godoy, quien planteó buscar una ruta para poder desaforar a Alito sin dejarlo como un “héroe” o un “mártir”.

“Evidentemente nosotros tenemos este caso que nos agravia mucho, que es el de Alito Moreno. Sin embargo, yo quisiera plantear una ruta diferente para que no fuera solo él, porque seguramente se va a exiliar, ya lo sabemos, y también victimizar”, indicó en el encuentro a puerta cerrada, a cuyos audios tuvo acceso EL UNIVERSAL.

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Godoy Rangel puso en la mesa la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual plantea quitar el fuero a todos los legisladores, respetando el artículo 61 constitucional, que otorga la inmunidad parlamentaria.

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“Nooooo”, gritaron algunos morenistas… “Sííííí”, respondió otro tanto menos nutrido.

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“De que hay unanimidad en el grupo de que Alito Moreno debe de perder el fuero, eso es cierto. ¿Cómo lo pierda?, ese es el asunto. Y mi planteamiento es que se quitara el fuero general. Porque Alito Moreno no puede seguir teniendo el fuero y evadiendo la justicia como lo está haciendo, y yéndose a Estados Unidos a hablar mal de la Presidenta de Morena y de nuestro movimiento”, expresó Leonel Godoy.

Entre rechiflas de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, Ricardo Monreal propuso abrir una ruta de debate para abordar dicha posibilidad, e incluso se comprometió a llevar el tema a Palacio Nacional.

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“Es un debate serio el que plantea Leonel, me parece muy importante que nos convoquemos para eso. Yo estoy de acuerdo totalmente con la ruta. Ayúdanos Leonel a hacer un debate serio. Yo lo comento con la Presidenta ahora los lunes que me reúna y me parece que es una salida inteligente. Y discutámoslo, por eso estamos aquí, o sea, racionalidad y con seriedad, que es lo que conviene”, sentenció el coordinador parlamentario.

En la reunión, también se acordó respaldar a Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, para la Presidencia de la Mesa Directiva, así como mantener a Sergio Gutiérrez Luna y Julieta Villalpando en la vicepresidencia y en la secretaría, respectivamente.

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