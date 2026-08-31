Culiacán, Sin.- En diversos operativos efectuados por las fuerzas estatales y federales en el estado en el transcurso de la semana que concluyó fueron detenidas dieciseis personas, a los que les aseguraron 22 armas de fuego, 115 cargadores abastecidos, tres mil mil 48 cartuchos y entre 40 artefactos explosivos, entre otros objetos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer un resumen de los logros obtenidos entre los días 23 al 30 de agosto de este año, destacó el aseguramiento de siete vehículos, uno de ellos blindado, 48 gramos de una sustancia con las características de cristal, once chalecos tácticos.

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De acuerdo a los datos aportados, a lo largo de los veinte municipios la poliíìa estatal, el ejército, la Guardia Nacional, elementos navales y elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadano Federal, se logró detener a un total de 16 promotores de la violencia.

Se solicitó a la población usar las líneas de emergencia para denunciar en forma anónima la presencia de personas armadas o de algún delito, a fin de que las diversas autoridades puedan intervenir con rapidez.

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