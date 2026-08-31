Enrique Peña Nieto volvió a llamar la atención en redes sociales luego de ser captado durante una boda celebrada en Portofino, Italia, donde coincidió con el empresario israelí Avishai Samuel Neriah.

La escena ocurrió durante la celebración judía por el matrimonio de Omer Adam con Sacha Israelovich. En las imágenes difundidas en redes, el expresidente aparece junto a Neriah mientras se presenta Motty Steinmetz, cantante de música jasídica.

"Avishai Neriah":

Porque fue visto junto a Peña Nieto en una boda en Italia pic.twitter.com/k4R32KceFx — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 30, 2026

Sin embargo, más allá de la celebración, la presencia de Neriah junto al mandatario recuperó un antecedente que había generado controversia en México e Israel.

Lee también: Ratifican sentencia para desclasificar datos de software Pegasus; es una deuda histórica, afirma ONG

¿Quién es Avishai Neriah y qué relación tuvo con México?

Neriah es un empresario israelí. Su actividad en México se remonta aproximadamente al año 2000, cuando comenzó a trabajar junto con Uri Ansbacher.

En aquel entonces, los dos empresarios participaron en negocios relacionados con equipos de seguridad. Más adelante, su actividad se extendió a la intermediación para empresas israelíes que buscaban ingresar al mercado mexicano y obtener contratos con diferentes instituciones gubernamentales.

[Publicidad]

En 2014, durante el gobierno de Peña fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa, Israel.

Lee también: MCCI revela contrato de EPN a empresa fantasma ligada a Pegasus; siguió recibiendo pagos en gobierno de AMLO

¿Por qué Avishai Neriah fue relacionado con Pegasus?

Sin embargo, en 2025 su nombre fue tendencia, ya que ese año el diario israelí TheMarker publicó una investigación basada en documentos surgidos de un conflicto entre Neriah y Uri Ansbacher.

[Publicidad]

De acuerdo con el periódico, los empresarios habrían destinado unos 25 millones de dólares entre 2012 y 2018 para impulsar la obtención de contratos del gobierno mexicano.

Dentro de los negocios señalados aparecieron referencias a Pegasus, el sistema de espionaje desarrollado por la compañía israelí NSO Group. La documentación citada mencionaba una presunta “inversión conjunta” y señalaba que Neriah habría contado con acceso directo a Peña Nieto.

'Pegasus' es un software de espionaje sofisticado y difícil de detectar. Foto: Archivo El Universal

La publicación provocó una respuesta del expresidente mexicano, pues ese mismo año, Peña Nieto negó las acusaciones difundidas en el reportaje y calificó su contenido como “totalmente falso”.

[Publicidad]

Además, sostuvo que las declaraciones utilizadas en la investigación habían sido hechas “a la ligera y dolosamente”.

- Con información de Erick Moctezuma

También te interesará:

[Publicidad]

Filtraciones, detalles oficiales y fecha de llegada; todo lo que debes saber sobre lo que viene en GTA VI

¡Volver a clases nunca fue tan divertido! Los mejores memes que dejó el inicio del ciclo escolar 2026-2027; usuarios no perdonaron

Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum: ¿se trabaja el 1 de septiembre?; esto dice la LFT

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de lasnoticiasmás relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

akv