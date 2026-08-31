Más de 85 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso se incorporan al bachillerato y la licenciatura de la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027, a quienes el rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la institución debe ser la primera en actuar con “excelencia, eficiencia y precisión”, revisar sus decisiones, aprender de la experiencia y rendir cuentas.

“Una institución íntegra, congruente y transparente se distingue por la firmeza con la que revisa sus decisiones, aprende de la experiencia y rinde cuentas. Así hemos actuado y así continuaremos haciéndolo”, enfatizó al dar la bienvenida a la nueva generación puma.

Lomelí Vanegas aseguró a los estudiantes que gracias a su preparación, constancia y dedicación han hecho que la UNAM sea su casa, y los exhortó a asumir nuevos retos, enriquecerse con otras experiencias y aprovechar las oportunidades que se les presenten.

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“Con su presencia, la Universidad cobra nueva vitalidad y confirma que la educación pública tiene la enorme virtud de abrir horizontes de desarrollo y entendimiento, generar condiciones para la movilidad social y contribuir a la construcción de un mundo mejor”, expresó.

El rector señaló que los jóvenes comienzan esta etapa en una coyuntura marcada por importantes avances científicos y tecnológicos, en la que el universo digital amplía las posibilidades de aprender y crear, pero también exige criterio y sentido cívico.

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Más de 85 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso se incorporan al bachillerato y la licenciatura de la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027. Foto: Especial

“Apóyense en él para complementar su formación, mas no para sustituir el análisis, la imaginación y el esfuerzo honesto”, pidió.

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También manifestó que los estudiantes no están solos ante las exigencias del entorno académico, pues la Universidad cuenta con una red de docentes y tutores, además de programas de orientación y servicios de apoyo emocional especializados en el cuidado de la salud de la comunidad estudiantil.

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Recordó que el ciclo escolar 2026-2027 coincide con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, que dio origen a la primera universidad del país, por lo que los nuevos estudiantes se incorporan a una institución cuyas raíces se remontan a casi cinco siglos y que, dijo, se renueva con cada generación.

“La esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México reside en quienes le dan vida y en el compromiso de sus egresadas y egresados con la consolidación de una nación más justa, libre, sostenible, democrática y con menos desigualdades”, subrayó.

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Además, calificó a la pluralidad como una de las mayores fortalezas de la UNAM y llamó a los estudiantes a respetar las diferencias, rechazar toda forma de violencia y discriminación y contribuir a que cada espacio universitario sea seguro, saludable, incluyente, creativo y solidario.

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