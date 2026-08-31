Hay algo en el estilo que no necesita demasiadas explicaciones: la seguridad con la que alguien lleva una prenda puede decir tanto como la prenda misma. Esa idea es la que conecta a Sebastián Zurita con Original Penguin, firma que lo eligió como el primer embajador mexicano para su campaña Fall 2026, una propuesta que reúne sportswear, identidad y una manera relajada de entender la moda.

Sebastián Zurita protagoniza la nueva campaña de Original Penguin. Foto: Esteban Torreblanca - El Universal

Realizada en distintas locaciones de la Ciudad de México, la campaña presenta al actor, productor y director mexicano como imagen de la colección de sportswear de la temporada y, al mismo tiempo, como rostro de Premium Blend, una de las fragancias insignia de la marca.

La elección de Sebastián Zurita parte de una afinidad que va más allá de vestir las prendas de la firma. Su trayectoria se ha construido explorando distintas facetas creativas, desde la actuación hasta la producción y dirección, mientras que Original Penguin apuesta por una idea similar de individualidad: vestir de acuerdo con la propia personalidad y encontrar diferentes formas de expresión.

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Sebastián Zurita y el nuevo lenguaje del sportswear

Para Fall 2026, Original Penguin pone el foco en una propuesta de sportswear que busca combinar el ADN relajado de la marca con una mirada contemporánea. La colección está pensada para acompañar diferentes momentos del día, manteniendo una estética que puede transitar entre lo casual y lo sofisticado.

Colección de Original Penguin. Foto: Cortesía Original Penguin

En esta campaña, Sebastián Zurita se convierte en el punto de encuentro entre esas dos ideas. Su estilo personal aporta una lectura natural a las prendas y refuerza la intención de Original Penguin de presentar la moda como una extensión de la personalidad, más que como una serie de reglas que seguir.

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La colaboración también representa una nueva etapa para el actor, quien continúa consolidando su carrera frente y detrás de cámaras. Entre sus proyectos se encuentran producciones para plataformas de streaming y televisión, además de su trabajo como cocreador, director y productor ejecutivo de Cómo Sobrevivir Soltero a través de su casa productora, Addiction House.

“Sumarme a Original Penguin fue una transición totalmente natural. Me entusiasma mucho ser parte de esta nueva etapa que conecta un gran legado con una visión versátil y auténtica”, compartió Sebastián Zurita.

Premium Blend: la fragancia que completa la propuesta

El universo de la campaña no termina en la ropa. Original Penguin también vuelve a poner en primer plano Premium Blend, una de sus fragancias insignia, creada alrededor de una inspiración marina y pensada para acompañar el espíritu relajado de la marca.

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Las fragancias de Original Penguin. Foto: Esteban Torreblanca - El Universal

La fragancia fue creada por el maestro perfumista Harry Frémont, de Firmenich, y destaca tanto por su aroma de larga duración como por un frasco que juega con referencias clásicas. Su acabado esmerilado se acompaña de una tapa de cera inspirada en las botellas de whiskey, un detalle que suma carácter al diseño.

Así, Premium Blend funciona como parte de la misma narrativa que propone la colección Fall: una estética masculina que apuesta por la versatilidad, la autenticidad y piezas capaces de acompañar distintos momentos sin perder identidad.

Colección de Original Penguin. Foto: Cortesía Original Penguin

Con Sebastián Zurita al frente, Original Penguin presenta una campaña que encuentra en el actor una figura capaz de representar esa mezcla entre tradición y actualidad. La colección Fall de sportswear y Premium Blend ya están disponibles en puntos de venta seleccionados como Liverpool, Palacio de Hierro, Sear, Suburbia y a través de los canales en línea de Original Penguin.

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