A casi dos años de haber asumido la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo llega a su Segundo Informe de Gobierno con una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos, golpes a organizaciones criminales, y desafíos con Estados Unidos por las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, los aranceles y la renegociación del T-MEC.

Este 1 de septiembre, desde Palacio Nacional la Presidenta presentará su Segundo Informe de Gobierno, con el que hará un balance de los resultados de los primeros 23 meses de su administración y delineará las prioridades para su siguiente año de gobierno.

Uno de los principales indicadores que el gobierno federal colocará como resultado de su estrategia es la reducción de los homicidios dolosos. De acuerdo con cifras oficiales, el promedio diario pasó de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una disminución de 51%.

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Con ello, julio se convirtió en el mes con el promedio diario de homicidios más bajo desde 2015. Entre enero y julio de este año, el promedio fue de 48.6 homicidios diarios, también el menor para un periodo similar desde 2016.

La administración atribuye esta reducción a la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación entre instituciones federales y gobiernos estatales.

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Durante los primeros meses de la administración las fuerzas federales han reportado más de 63 mil detenciones por delitos de alto impacto, además de decomisos de armas y drogas, y operaciones contra organizaciones criminales.

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Entre los operativos de mayor relevancia se encuentra el realizado el 22 de febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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EU: cooperación, pero sin injerencia

La relación con Estados Unidos ha sido otro de los principales desafíos durante el segundo año de gobierno de Sheinbaum.

Frente a las presiones de Wa- shington en materia de seguridad, migración, tráfico de drogas y comercio, la Presidenta ha mantenido abiertos los canales de comunicación con el gobierno de Donald Trump, pero ha insistido en que la cooperación no puede traducirse en subordinación.

El pasado 26 de agosto, a pocos días de su Segundo Informe, Sheinbaum aseguró que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos y que México continuará defendiendo sus principios.

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Programas sociales, salud y vivienda

En el terreno social, la administración ha mantenido y ampliado los Programas para el Bienestar, con énfasis en adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes y sectores del campo.

La salud constituye otro de los rubros que el gobierno busca colocar entre los principales resultados del segundo año.

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En marzo, Sheinbaum informó que durante 2026 se contratarían más de 14 mil médicos especialistas para fortalecer al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. De ellos, 10 mil 785 correspondieron al IMSS, mil 295 al ISSSTE y mil 956 al IMSS-Bienestar.

De enero a julio de 2026 se otorgaron 31.7 millones de consultas de especialidad en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, frente a 19.7 millones en el mismo periodo de 2022, un incremento de 60%.

A la par, se mantiene la construcción, conclusión y puesta en operación de hospitales.

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La vivienda es otra política que la Presidenta busca convertir en sello de su administración. El programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas en el sexenio.

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