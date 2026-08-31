El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2026, abrirá el periodo de registro para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero puedan solicitar su inscripción y participar en los procesos electorales de 2027.

A través de un comunicado, explicó que esta etapa estará acompañada por nuevas herramientas digitales diseñadas para simplificar el procedimiento, facilitar la identificación de las personas usuarias y brindar mayor acompañamiento durante el registro.

Detalló que, como parte de la renovación tecnológica, el instituto pondrá a disposición de la ciudadanía la aplicación “Mi INE. Mi Voto donde esté”, la cual permite realizar el proceso de registro de manera guiada, desde un teléfono móvil y que integra en un mismo flujo las distintas etapas necesarias para solicitar la inscripción para votar desde el extranjero.

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Agregó que, como parte de las medidas de seguridad, el proceso incorpora mecanismos de validación de identidad mediante tecnología biométrica, con el objetivo de fortalecer la certeza del registro.

Precisó que la aplicación orientará a las personas usuarias paso a paso, desde la identificación de su Credencial para Votar y la validación de sus datos, hasta la selección de la modalidad mediante la cual desean participar.

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“Con ello, el INE busca ofrecer un procedimiento más claro, acompañado y accesible para las mexicanas y los mexicanos que desean participar desde el extranjero”, dijo.

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Adicionalmente, informó que, a partir del 1 de septiembre de 2026, también estará disponible la versión renovada de la página votoextranjero.mx con una nueva organización visual y una presentación de contenidos orientada a facilitar la consulta de requisitos, fechas relevantes, procedimientos, modalidades de voto y servicios disponibles.

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En ese sentido, destacó que la renovación del portal y la incorporación de nuevas herramientas para el registro forman parte de las acciones del instituto para fortalecer sus servicios digitales y acompañar a la ciudadanía durante las distintas etapas del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos en el Extranjero.

Ante la próxima renovación de 17 gubernaturas, el órgano electoral invitó a las ciudadanas y los ciudadanos originarios de estas entidades que se encuentran fuera de México a informarse, consultar los requisitos y realizar su registro dentro de los plazos establecidos.

“Vivir fuera del país no impide formar parte de las decisiones de México. La ciudadanía residente en el extranjero puede participar en la vida democrática de su entidad y ejercer sus derechos político-electorales sin importar dónde se encuentre”, expresó.

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