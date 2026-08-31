Rafael Mejía llegó poco después de las cuatro de la tarde con un folder debajo del brazo para hacer fila en la mesa de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, ubicada Zócalo capitalino. Aunque vive en la Ciudad de México, llegó para pedir asesoría para resolver la invasión de un inmueble que tiene en el Estado de México.

Mientras esperó que personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital le diera un folio para ser atendido, comentó que los abogados que ha contratado en el pasado no le han resuelto y vino en busca de una orientación para resolver su caso.

A pesar de la lluvia intermitente, las personas continuaron llegando para formarse en las filas de la Defensoría Social Ponciano Arriaga. Foto: Karla Guerrero

Con un semblante de cansancio, el adulto mayor relató que su situación llegó a la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza y con un Juez de Distrito, quien resolvió a su favor, pero aun así no ha podido recuperar su inmueble. Incluso, mencionó que un notario de otro estado le pidió 150 mil pesos para regular las escrituras de su casa en cuestión, ya que Rafael sólo cuenta con el contrato de compraventa.

“¿Quién me va a prestar esa cantidad? A ver si aquí me orientan en algo”, expresó Rafael a unos metros de superar la fila y pasar a la zona de espera donde había sillas dentro de una carpa blanca.

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En la fila para recibir un folio, Edith Flores mencionó que acudió para recibir asesoría por un posible caso de despojo. Aunque vive en la capital, indicó que renta una casa en el Estado de México a un inquilino, pero dejó de pagar la renta y no se ha salido del lugar.

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“Dejó de pagar sus rentas y no se quiere salir. Vengo a la asesoría porque de alguna manera yo no tengo para pagar un abogado”, mencionó Flores, quien también dijo que el inmueble en cuestión lo sigue pagando, por lo que no cuenta con las escrituras todavía.

Personas acuden al Zócalo por asesoría ante casos de despojo; buscan recuperar inmuebles en Edomex. Foto: Karla Guerrero

Después llegó Patricia a fila, con una carpeta entre los brazos, comentó que fue para saber si su situación puede ser clasificada como despojo, ya que su hermano sacó de su casa a su mamá hace tres años.

Aseguró que la dueña del inmueble es su madre de 78 años, y aunque tiene todos los papeles legales en regla, no tienen acceso a ellos porque la casa se mantiene ocupada.

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“Pagamos dos años de abogados y no pudimos recuperar la casa. Ahora estamos en otro trámite legal por vía reivindicatoria, que dicen que es el camino, pero no tenemos avance por parte de las autoridades por eso vine”, explicó Patricia con frustración mientras enumeró con los dedos las acciones que han realizado durante ese tiempo.

Personas acuden al Zócalo por asesoría ante casos de despojo; buscan recuperar inmuebles en Edomex. Foto: Karla Guerrero

Margarita Ortega acudió acompañada de su hermana para darle seguimiento a un despojo que sufrió hace dos años. La mujer de más de 60 años -según dijo- relató que logró sacar a la persona invasora y el inmueble fue asegurado, pero rompieron los sellos que puso la autoridad en su casa. Además, acusó ausencia de su automóvil, el cual estaba cuando la sacaron de su casa.

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“Hicieron quebrantamiento de sellos y estoy solicitando la devolución del inmueble. (Clara) Brugada dijo que en 15 días se hacían las devoluciones, sé que no se puede (tan rápido), pero sí me ha apoyado con la mesa de despojo, me dieron más seguimiento que en la misma Fiscalía”, mencionó la señora.

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Ortega refirió que la semana pasada le entregaron su cita para darle seguimiento a la devolución de su inmueble, pero acudió de nuevo para saber qué pasará con la investigación de su automóvil, el cual estaba adentro de la casa y no sabe el paradero.

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Personas acuden al Zócalo por asesoría ante casos de despojo; buscan recuperar inmuebles en Edomex. Foto: Karla Guerrero

“Ya hice la denuncia porque al carro todavía no le han dado el seguimiento, (...) ya comprobé que el carro estaba adentro de la casa, estaban mis muebles, mis perros y como no estaba asegurado (el automóvil) no podían darle seguimiento, pero me dijeron que fuera a la Fiscalía de robo de autos desde el año pasado”, comentó Margarita.

A pesar de la lluvia intermitente, las personas continuaron llegando para formarse en las filas de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, la cual se instala los días lunes desde las cuatro de la tarde en el Zócalo de la Ciudad.

dmrr