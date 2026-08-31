[Publicidad]
El Gobierno de la Ciudad de México dará 250 permisos a comerciantes para que se instalen en el Centro Histórico y puedan vender banderas, trompetas y otros productos relacionados con las fiestas patrias, dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto.
Este año, la romería de fiestas patrias permanecerá del 2 al 15 de septiembre, señaló.
En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que la romería de fiestas patrias está en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, desde el 2023; ese año se otorgaron 245 permisos; en 2024, se dieron 283; y en el 2025, fueron 224.
Lee también Abejas pican a 14 alumnos en secundaria de Coyoacán; bomberos y Protección Civil atienden la emergencia
Este año, precisó, las autoridades han recibido 317 solicitudes, y se evalúa otorgar 250 permisos.
“Son básicamente para vender banderines, banderas, pendones, trompetas, bigotes, matracas, sombreros. Todo lo que tiene que ver con las fiestas patrias y tiene este permiso, el nombre del comerciante y el punto específico donde puede vender estos productos. Será del 2 al 15 de septiembre, la fecha en que puedan vender estos productos”, dijo.
[Publicidad]
dmrr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Personas acuden al Zócalo por asesoría ante casos de despojo; buscan recuperar inmuebles en Edomex
Metrópoli
Clara Brugada respalda discusión sobre legalizar la eutanasia; 86% de encuestados dice estar a favor
Nación
INE abre registro para votar desde el extranjero en elecciones de 2027; estrenará aplicación para facilitar el trámite
Nación
Raúl Bolaños Cacho promete escuchar y respetar a la oposición; “esta Cámara le pertenece a todas y todos los mexicanos”
Al día
Venustiano Carranza blinda el regreso a clases 2026 con 3 mil becas y operativos de seguridad
Al día
Ecatepec llenará de color más de 3 mil viviendas en la Sierra de Guadalupe
Viral
Reunión familiar termina a balazos por una insólita discusión sobre enchiladas
Viral
¡Por culpa de las miches! Papás olvidan los zapatos de sus hijos, un día antes del regreso a clases