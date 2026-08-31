El Gobierno de la Ciudad de México dará 250 permisos a comerciantes para que se instalen en el Centro Histórico y puedan vender banderas, trompetas y otros productos relacionados con las fiestas patrias, dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Este año, la romería de fiestas patrias permanecerá del 2 al 15 de septiembre, señaló.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que la romería de fiestas patrias está en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, desde el 2023; ese año se otorgaron 245 permisos; en 2024, se dieron 283; y en el 2025, fueron 224.

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Este año, precisó, las autoridades han recibido 317 solicitudes, y se evalúa otorgar 250 permisos.

“Son básicamente para vender banderines, banderas, pendones, trompetas, bigotes, matracas, sombreros. Todo lo que tiene que ver con las fiestas patrias y tiene este permiso, el nombre del comerciante y el punto específico donde puede vender estos productos. Será del 2 al 15 de septiembre, la fecha en que puedan vender estos productos”, dijo.

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