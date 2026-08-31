A partir del 20 de noviembre se aplicarán sanciones y multas a Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), como bicicletas y motos eléctricas, tras las modificaciones a la Ley de Movilidad que entraron en vigor en julio pasado para regular este tipo de vehículos, afirmó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que a un día de que llegue el plazo que fijó el Gobierno de la Ciudad de México para empezar a aplicar las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito al primer paquete de Vemepes, los establecimientos siguen ofertándolos sin placas.

En conferencia de prensa este lunes, el secretario precisó que todos lunes se hacen reuniones con las empresas para registrar ante la Semovi, todos los vehículos tipo VMPs, A o B, que vendan.

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“Eso se sigue haciendo. Todos los lunes tenemos reuniones con ellos, para establecer la relación y va ligada con la segunda, bueno, con la primera pregunta: ¿cuándo iniciarían las sanciones? Se comunicó que, a partir del 20 de noviembre, para dar plazo a los que tenían un vehículo VMP anterior y recién comprado; es decir, a partir del 20 de noviembre, iniciarían los plazos para iniciar las sanciones”, dijo.

Por otro lado, García Nieto señaló que, si bien se había establecido que el costo de las placas será de 710 pesos para este tipo de vehículos, por tratarse de vehículos eléctricos, se determinó reducirlo a la mitad, por lo que el costo será de 355 pesos.

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“Estamos esperando la modificación del Congreso, a 355 pesos, que va a ser el costo a la mitad, para establecer ya la obligatoriedad del pago. Una vez realizado el pago, se otorgan las placas”, indicó.

En mayo pasado, el secretario de Movilidad explicó que, a partir del 1 de julio los Vemepe tendrían que salir emplacados desde las tiendas, y que, iniciando septiembre, la SSC aplicaría las nuevas reglas y sanciones contra dichos vehículos que ya tendrían placa. En tanto, los usuarios que ya habían adquirido un Vemepe antes del 1 de julio tendrán hasta el 20 de noviembre para registrarse en la plataforma de la página de la Semovi y realizar el emplacamiento.

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