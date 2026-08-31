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El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (Imco), a través de redes sociales, dio a conocer el listado "Compara Carreras 2026", en el cual reúne información de más de 60 carreras, tanto universitarias como técnicas, y pretende dar a conocer la brecha salarial que existe en el campo laboral.
De acuerdo con la investigación realizada por el Imco, en colaboración con SaberesMx, la disparidad retributiva que existe entre las carreras mejor y peor pagadas alcanza casi los 14 mil pesos al mes.
Además, los resultados arrojaron que este año "Matemáticas encabeza el ranking de ingresos y desplaza a Medicina, que había ocupado el primer lugar durante los tres años anteriores."
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Dentro de la página web "Compara Carreras", se encuentra el listado con 20 carreras, dividido entre las que cuentan con la mejor y la peor paga.
¿Cuáles son las 10 carreras con mejor salario en México?
- Matemáticas
- Medicina general
- Finanzas, banca y seguros
- Arquitectura y urbanismo
- Ciencias Políticas
- Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica
- Construcción e ingeniería civil
- Diseño industrial, de moda e interiores
- Planeación evaluación e investigación educativa
- Ciencias computacionales
¿Cuáles son las 10 carreras peor pagadas de México?
- Diseño curricular y pedagogía
- Orientación e intervención educativa
- Trabajo y atención social
- Planes multidisciplinarios o generales del campo de ciencias sociales y estudios del comportamiento
- Sociología y antropología
- Terapia y rehabilitación
- Gastronomía y servicios de alimentos
- Formación docente en educación básica nivel preescolar
- Nutrición
- Literatura
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Asimismo, se puede interactuar con la página "Compara Carreras"; muestra el total nacional de personas que estudiaron cada carrera, la matrícula actual, el número de egresados, sus principales características laborales y los sectores en los que se desempeñan.
También señalan el salario promedio y la desigualdad salarial por género.
De la misma forma y como apunta el nombre del sitio web, la interfaz permite comprar las carreras que cada persona desee.
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desa/rmlgv
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