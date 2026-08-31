El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (Imco), a través de redes sociales, dio a conocer el listado "Compara Carreras 2026", en el cual reúne información de más de 60 carreras, tanto universitarias como técnicas, y pretende dar a conocer la brecha salarial que existe en el campo laboral.

De acuerdo con la investigación realizada por el Imco, en colaboración con SaberesMx, la disparidad retributiva que existe entre las carreras mejor y peor pagadas alcanza casi los 14 mil pesos al mes.

Además, los resultados arrojaron que este año "Matemáticas encabeza el ranking de ingresos y desplaza a Medicina, que había ocupado el primer lugar durante los tres años anteriores."

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Dentro de la página web "Compara Carreras", se encuentra el listado con 20 carreras, dividido entre las que cuentan con la mejor y la peor paga.

¿Cuáles son las 10 carreras con mejor salario en México?

Matemáticas Medicina general Finanzas, banca y seguros Arquitectura y urbanismo Ciencias Políticas Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica Construcción e ingeniería civil Diseño industrial, de moda e interiores Planeación evaluación e investigación educativa Ciencias computacionales

💰 En #ComparaCarreras2026 la brecha entre las carreras mejor y peor pagadas alcanza casi 14 mil pesos al mes. 🥇En 2026, Matemáticas encabeza el ranking de ingresos y desplaza a Medicina, que había ocupado el primer lugar durante los tres años anteriores.



🔎 Compara ingresos,… pic.twitter.com/oXHIyBtacI — IMCO (@imcomx) August 31, 2026

¿Cuáles son las 10 carreras peor pagadas de México?

Diseño curricular y pedagogía Orientación e intervención educativa Trabajo y atención social Planes multidisciplinarios o generales del campo de ciencias sociales y estudios del comportamiento Sociología y antropología Terapia y rehabilitación Gastronomía y servicios de alimentos Formación docente en educación básica nivel preescolar Nutrición Literatura

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Asimismo, se puede interactuar con la página "Compara Carreras"; muestra el total nacional de personas que estudiaron cada carrera, la matrícula actual, el número de egresados, sus principales características laborales y los sectores en los que se desempeñan.

También señalan el salario promedio y la desigualdad salarial por género.

De la misma forma y como apunta el nombre del sitio web, la interfaz permite comprar las carreras que cada persona desee.

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