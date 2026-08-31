Cuernavaca, Mor. - Morelos registró un fin de semana violento con saldo de ocho personas asesinadas, en los municipios de Axochiapan, Jiutepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Huitzilac. En esta última demarcación, un comando irrumpió en un domicilio y mató a balazos a una mujer y dejó herida de gravedad a otra.

La racha de homicidios inició el sábado a las 16:21 horas, aproximadamente, en el municipio de Axochiapan, donde los lugareños hallaron el cadáver de un hombre con heridas de bala a la entrada de las vías en Atlacahualoya.

Esa misma noche, a las 21:30 horas en el municipio de Jiutepec, sujetos armados a bordo de un auto blanco acribillaron a dos hombres en la colonia Lomas del Texcal; una de las víctimas era elemento de la Policía Montada, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

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Durante la madrugada del domingo, un joven de 25 años fue hallado muerto con disparos en la cabeza dentro de un vehículo sobre el Paso Exprés, en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca.

Horas después, en Emiliano Zapata se registraron dos homicidios: el primero a las 08:23 horas en Loma Sur, donde localizaron a un hombre encobijado con un balazo en el rostro, y el segundo a las 14:03 horas en la colonia Tres de Mayo.

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Por la tarde, a las 16:53 horas, se reportó el hallazgo de otro ejecutado por arma de fuego frente a un depósito de cerveza en la comunidad de Tlalayo, Axochiapan.

dmrr