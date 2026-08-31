La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado dio a conocer el mega aseguramiento de drogas en un predio presuntamente utilizado como "narcolaboratorio" en la región fronteriza entre San Luis Potosí y Guanajuato, lo que representaría en el mercado un monto de alrededor de 500 millones de pesos.

Aseguran media tonelada de metanfetamina en "narcolaboratorio" de San Luis Potosí; detienen a 11 personas. (31/08/26) Foto: Especial.

La dependencia detalló que en un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) se ubicó este predio en el municipio de Santa María del Río en donde se detectaron media tonelada de metanfetamina, 23 kilogramos de marihuana y alrededor de 2 mil 500 litros de precursores químicos ademas de diversos equipos para el procesamiento de estos materiales.

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Asimismo, se informó que en este operativo se detuvieron a 11 personas, todos originarios de los estados de Sinaloa, Durango y Sonora, de igual forma la institución señala que este aseguramiento representa potencialmente 10 millones de dosis, lo que en el mercado serían alrededor de 500 millones de pesos.

Aseguran media tonelada de metanfetamina en "narcolaboratorio" de San Luis Potosí; detienen a 11 personas. (31/08/26) Foto: Especial.

Al respecto el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández destacó que es la primera vez que se detecta un "narcolaboratorio" en San Luis Potosí y subrayó que gracias a la intervención oportuna de las autoridades se impidió que la estructura de este grupo criminal se desarrollara y creciera en la entidad.

dmrr