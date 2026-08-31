Al señalar que su gobierno “cree en la autonomía personal, frente al sufrimiento intolerable”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, consideró importante que se avance en la discusión sobre la eutanasia y destacó que la Ciudad de México siempre ha sido pionera en “ampliar libertades que antes parecían imposibles”.

“Es muy importante que se avance en la discusión; en consultas, en expresiones como las que estamos viviendo hoy en día, por parte de varias asociaciones civiles que están proponiendo la legalización de la eutanasia. Recordemos que la Ciudad de México siempre ha sido pionera en ampliar libertades que antes parecían imposibles y luego se han convertido en derechos”, dijo.

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aseveró que se debe construir una ruta en la que se tome en cuenta cómo ve este tema la ciudadanía, por lo que detalló que más adelante se darán a conocer los resultados de una encuesta de opinión que realizó la administración local, en la que dijo, 86% de la población dijo estar a favor.

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“Mandamos a hacer una encuesta de opinión, sobre qué opinaba la gente sobre legalizar la eutanasia y que se pudiera promover una ley que pueda ayudar a situaciones específicas en los momentos finales de la gente, en fin, y 86% de la población, dice que está de acuerdo. Eso sorprende, ¿verdad?”, aseveró.

Argumentó que ese dato es un indicador “muy importante”, de un derecho para la ciudad.

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Brugada Molina recordó que la semana pasada recibió a los grupos y organizaciones que promueven la eutanasia, y consideró que se debe escuchar a especialistas en bioética, salud y todos los sectores que tengan algo que decir al respecto, para construir una ruta.

El pasado 28 de agosto, al grito de “¡Muerte digna ya!”, activistas del movimiento Samara Martínez: Ley Trasciende, encabezaron en calles del Centro Histórico, la primera manifestación para exigir que se reconozca el derecho a que personas con enfermedades terminales puedan elegir una muerte digna en México, y entregaron a la jefatura de Gobierno, una propuesta sobre este tema.

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