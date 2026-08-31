La alcaldía Venustiano Carranza, gobernada por Evelyn Parra Álvarez, inició el ciclo escolar 2026 con una estrategia integral que combina educación, mediante la entrega del programa Becarranza y de seguridad, orientada a generar mejores condiciones para estudiantes, familias y personal docente, y a fortalecer el compromiso con la comunidad escolar mediante programas y acciones de apoyo.

La demarcación informó que, a través de la séptima edición de Becarranza, se acercaron 3 mil oportunidades educativas a jóvenes y personas que no les gustó la opción que les tocó y que desean continuar o retomar sus estudios, con convenios de la alcaldía establecidos con siete instituciones educativas privadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Ellas otorgaron para habitantes de esta demarcación, becas de entre 30 y 100 por ciento de descuento en colegiaturas para cursar secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado en modalidades presenciales, en línea y ejecutivas, con una oferta académica que incluyó áreas como Derecho, Psicología, Administración, Comunicación, Gastronomía, Turismo e Informática.

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En el acto de entrega de las becas estuvieron presentes como invitados especiales los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura, que dedicaron unas palabras a los asistentes. Durante su intervención, el diputado Julio César Moreno destacó que la mejor herramienta para la vida es estudiar una licenciatura y continuar con la educación, subrayando la importancia de impulsar oportunidades académicas para las nuevas generaciones.

“El regreso a clases en la demarcación también contempló acciones para fortalecer la seguridad de la comunidad escolar, por lo que con Escuela Segura y Sendero Seguro se reforzó la vigilancia y prevención en zonas de tránsito y acceso a planteles educativos, con el objetivo de brindar mayor protección durante los traslados, bajo la premisa de que la seguridad se trabaja todos los días

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“Además se contó con la presencia de elementos policiales en las escuelas, quienes apoyaron en la supervisión y resguardo de estudiantes, familias y personal docente para garantizar entornos más seguros en el arranque del ciclo escolar”, expuso la demarcación.

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