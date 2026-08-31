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Una fuga en una pipa de gas fue reportada la tarde de este lunes en el cruce de Camino de la Secretaría y Camino de la Cooperación, en la colonia Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, la cual fue controlada por los bomberos.
Tras el reporte, al lugar, acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal del ERUM y unidades de emergencia para controlar la situación y realizar las labores preventivas correspondientes.
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De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia estuvo relacionada con una pipa de gas con capacidad para 4 mil litros, perteneciente a la empresa Gas Chapultepec S.A. de C.V.
“Informo que, una vez controlada la fuga, realizamos el acompañamiento de la unidad hasta las instalaciones de la empresa de la que procede, con una bomba contra incendios y una unidad de primera respuesta de manera preventiva”, explicó el jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, en su cuenta de x.
dmrr/rmlgv
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