Tim Cook cierra este 31 de agosto una de las etapas más importantes en la historia reciente de Apple. Después de 15 años como director ejecutivo, deja el cargo que asumió en 2011 y será relevado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de la compañía. El cambio será oficial a partir del 1 de septiembre, aunque Cook continuará como presidente ejecutivo del consejo de Apple.

Su salida ocurre, además, a unos días de que la compañía realice su próximo evento especial, un momento en el que tradicionalmente presenta parte de sus novedades. El relevo marca el comienzo de una nueva etapa para una empresa que, bajo la dirección de Cook, amplió su catálogo y convirtió los servicios digitales en una pieza central de su negocio.

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Del sucesor de Jobs al líder de Apple

Cook llegó a Apple en marzo de 1998 como vicepresidente de Operaciones Globales, después de ser contratado por Steve Jobs.

Antes de asumir definitivamente la dirección, también ejerció como CEO interino entre 2010 y 2011, mientras Jobs se encontraba en tratamiento médico. En agosto de 2011, el consejo de administración lo nombró director ejecutivo. Apenas unas semanas después, Jobs falleció a causa de cáncer de páncreas.

Durante su gestión, Cook no se limitó a mantener el rumbo marcado por su antecesor. Diversificó el negocio de una fabricante de tecnología mediante una constelación de servicios digitales y amplió la presencia de Apple en categorías que terminaron formando parte de la vida cotidiana de millones de usuarios.

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Cook concluye su etapa como CEO de Apple tras 15 años, con nuevos productos, servicios y un valor de mercado que se multiplicó más de 20 veces. Foto: Especial

El legado que quedó en dispositivos y servicios

Bajo su dirección llegaron productos como el Apple Watch, los AirPods y los AirTags, además de Apple Vision Pro. También crecieron servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music, mientras el iPhone mantuvo su posición como dispositivo insignia de la compañía.

La transformación también alcanzó la manera en que Apple planteó algunos de sus negocios. Durante el mandato de Cook, la empresa avanzó hacia un modelo que puso mayor énfasis en el respeto por el medio ambiente y la ciberseguridad.

En términos financieros, su gestión estuvo acompañada por un crecimiento notable. En nueve años, Cook dobló los ingresos y beneficios de Apple, mientras el valor de mercado pasó de 358 mil millones de euros a 2.5 billones de dólares en 2023. En sus 15 años como CEO, el valor de mercado de la empresa se multiplicó más de 20 veces.

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John Ternus toma el relevo

A partir del 1 de septiembre, John Ternus asumirá la dirección ejecutiva. Su experiencia está estrechamente relacionada con el desarrollo de hardware de Apple.

El cambio no significa una salida completa de Cook. Como presidente ejecutivo del consejo, seguirá vinculado a las decisiones de la compañía, mientras Ternus toma las riendas de la operación diaria.

En su último día como CEO, Cook compartió un mensaje en su cuenta de X dirigido a la comunidad de Apple:

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Tim Cook dejó un mensaje a la comunidad de Apple. Foto: Especial

Después de casi tres décadas dentro de Apple, primero como responsable de operaciones y después como su máximo ejecutivo, Cook deja una compañía muy distinta a la que recibió en 2011. Su sucesor tendrá ahora el reto de continuar ese crecimiento y, al mismo tiempo, definir qué viene para Apple en una industria que cambia cada vez más rápido.

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