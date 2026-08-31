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Dos elementos de la Policía Auxiliar resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcara tras chocar contra un vehículo particular en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
El accidente ocurrió en la avenida Benjamín Franklin, en el cruce con la calle Saltillo, donde la unidad policial quedó volcada sobre la vialidad después del impacto.
Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los dos oficiales, quienes presentaron lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.
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Personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento de lo ocurrido y acudió al sitio.
Las autoridades iniciaron los trámites correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque, además de realizar las gestiones con las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados.
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La zona fue atendida por los servicios de emergencia mientras se realizaban las diligencias correspondientes para retirar las unidades y restablecer la circulación.
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