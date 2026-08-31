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Con motivo del regreso a clases, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) reanudará su servicio exclusivo para alumnos de preparatoria y universidad.
"Camino Seguro: Jóvenes Seguros" ofrece una alternativa de movilidad que contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad durante los recorridos hacia los planteles educativos.
Las unidades realizan el trayecto desde estaciones cercanas del Metro hasta las instituciones participantes, y viceversa; sin paradas intermedias, en horarios extraordinarios y con una tarifa preferencial al presentar la credencial escolar.
La RTP invitó a la comunidad estudiantil que se reincorpora a clases a hacer uso de este servicio en los planteles participantes, de acuerdo con su respectivo calendario escolar:
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- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Escuela Nacional Preparatoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), planteles Oriente, Vallejo, Sur y Azcapotzalco; así como, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) y Facultad de Arte y Diseño (FAD)
- Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM): planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): planteles Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco
- Tecnológico Nacional de México (TECNM): Campus Iztapalapa y Tláhuac III
- Instituto Politécnico Nacional (IPN): Unidad Profesional Lázaro Cárdenas
- Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
- Centro de Atención Múltiple (CAM) 7.
Para consultar los horarios y puntos de abordaje, se recomienda acudir directamente al departamento de Servicios Escolares de cada plantel, donde podrán obtener información detallada, ya que la operación se ajusta a las necesidades de cada institución, así como a la demanda de las y los estudiantes.
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