Con motivo del regreso a clases, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) reanudará su servicio exclusivo para alumnos de preparatoria y universidad.

"Camino Seguro: Jóvenes Seguros" ofrece una alternativa de movilidad que contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad durante los recorridos hacia los planteles educativos.

Las unidades realizan el trayecto desde estaciones cercanas del Metro hasta las instituciones participantes, y viceversa; sin paradas intermedias, en horarios extraordinarios y con una tarifa preferencial al presentar la credencial escolar.

La RTP invitó a la comunidad estudiantil que se reincorpora a clases a hacer uso de este servicio en los planteles participantes, de acuerdo con su respectivo calendario escolar:

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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) : Escuela Nacional Preparatoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) , planteles Oriente, Vallejo, Sur y Azcapotzalco; así como, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) y Facultad de Arte y Diseño (FAD)

: Escuela Nacional Preparatoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Colegio de Ciencias y Humanidades , planteles Oriente, Vallejo, Sur y Azcapotzalco; así como, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Facultad de Enfermería y Obstetricia y Facultad de Arte y Diseño Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) : planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec

: planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ) : planteles Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco

: planteles Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco Tecnológico Nacional de México (TECNM) : Campus Iztapalapa y Tláhuac III

: Campus Iztapalapa y Tláhuac III Instituto Politécnico Nacional (IPN) : Unidad Profesional Lázaro Cárdenas

: Unidad Profesional Lázaro Cárdenas Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Centro de Atención Múltiple (CAM) 7.

Para consultar los horarios y puntos de abordaje, se recomienda acudir directamente al departamento de Servicios Escolares de cada plantel, donde podrán obtener información detallada, ya que la operación se ajusta a las necesidades de cada institución, así como a la demanda de las y los estudiantes.

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