El diputado Raúl Bolaños Cacho (PVEM) fue elegido como presidente de la Mesa Directiva, y durante la instalación, señaló que la Cámara de Diputados no le pertenece a una mayoría o a un partido.

También ofreció respeto y diálogo con los grupos parlamentarios de oposición, es decir, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

“A mis compañeras y compañeros de la oposición, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano les digo con absoluta claridad, esta presidencia los va a escuchar, pero mucho más importante, los va a respetar, porque no somos ustedes y nosotros, todos somos México, por qué esta Cámara no le pertenece a una mayoría o a una minoría o a un partido, esta Cámara le pertenece a todas y todos los mexicanos”, dijo.

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Afirmó que la pluralidad no debe verse como una debilidad, sino como una fortaleza y confió en que en el siguiente año de ejercicio de la LXVI Legislatura haya más argumentos que insultos en los debates.

“Una cámara que entienda que la pluralidad no es una debilidad, al contrario, es nuestra mayor fortaleza, una cámara donde podamos debatir con firmeza sin dejar de respetarnos, donde podamos defender nuestras convicciones sin dejar de escuchar, donde los argumentos tengan más fuerza que los insultos, y donde entendamos que detrás de cada posición política hay millones de familias que esperan de nosotros algo más que una simple discusión, esperan resultados”, expresó.

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Subrayó que la contienda electoral del próximo año, no debe hacer que los legisladores dejen de lado su tarea legislativa.

“Este tercer año legislativo se desarrolla en un contexto electoral, la competencia política es parte de la Democracia, pero no podemos permitir que la competencia política nos haga olvidar para qué estamos aquí, estamos aquí para representar, estamos aquí para escuchar, estamos aquí para legislar, pero sobre todo estamos aquí para servir a México”, comentó.

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