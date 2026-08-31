Al asumir la presidencia del Senado, Higinio Martínez Miranda reconoció el derecho de todos los senadores a expresarse con absoluta libertad y sin cortapisas. En su primer mensaje al frente de la Mesa Directiva, se definió como un ferviente creyente del diálogo entre los contrarios, del acuerdo, del consenso, de que desde la crítica y las diferencias se puede construir más que destruir.

“Por lo mismo, no hay forma que desde esta presidencia se reconvenga a un senador o senadora por sus dichos. Está garantizada la absoluta libertad de expresión que tenemos todas y todos nosotros, cada quien en su estilo, usando la palabra como la deseen usar. Todos somos responsables de lo que digamos. No es la presidencia del Senado la que debe juzgar o calificar la palabra que ustedes empleen en esta tribuna. Serán nuestros electores, en tal caso el pueblo de México, en verdad el pueblo de México, el que califique lo que aquí cada quien exprese y cómo lo exprese”, garantizó.

Higinio Martínez aseguró que no habrá posibilidad de queja alguna en la conducción de la Cámara de Senadores, porque su trabajo será dirigir las sesiones y los debates, para que todas y todos puedan expresarse con absoluta libertad. “Es su derecho y es una obligación constitucional respetar y garantizar”.

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“Esta presidencia, desde mi punto de vista y por mandato constitucional, está obligada a trabajar con imparcialidad, objetividad y el respeto absoluto a la voz de los 128 integrantes de este Senado. No solo porque es un mandato constitucional y legal, sino porque es parte de mi convicción personal de siempre respetar y escuchar lo que cada uno de ustedes decida expresar con absoluta libertad en esta tribuna.

“Pero no soy solo yo, ni los integrantes de la Mesa Directiva los que queremos escucharlos, es el pueblo de México el que desea oír nuestros pensamientos, nuestras ideas, es el pueblo de México el que quiere escuchar todas sus opiniones, propuestas, críticas y de cada quien su forma de expresarlas o de expresarse”, puntualizó.

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Recalcó que su presidencia garantizará el respeto absoluto a todas las formas de expresión. “Solo les pido una mínima consideración a esta presidencia, que todos también respetemos la ley y el reglamento y así funcionará mejor nuestro quehacer legislativo y político”, finalizó.

Higinio Martínez se compromete a no apagarle el micrófono a Lilly Téllez

La senadora panista Lilly Téllez aseguró que el nuevo presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, le prometió que nunca le apagará el micrófono de la tribuna, como sí lo han hecho otros presidentes de la Mesa Directiva.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora de Acción Nacional recordó que hace unos días, se encontró al legislador morenista en el Patio del Senado, quien la saludó amablemente, lo que dijo, “causó una gran molestia en los más intolerantes de Morena”.

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“El senador Higinio Martínez lo que me estaba diciendo en ese video que circuló es que él va a respetar las reglas, que se deben respetar. En concreto me dijo que él nunca me va a apagar el micrófono”, recalcó.

Lilly Téllez aseguró que va a confiar a en la palabra del nuevo presidente de la Mesa Directiva.

“Total, si él no respeta su promesa, yo siempre tengo el megáfono a un lado para hacer que se respete el tiempo de los senadores. Porque nosotros no exigimos un trato preferencial, nosotros lo que exigimos es el respeto a las reglas. Hemos llegado a un nivel tan bajo que ahora ofrecen como un gracioso favor el respeto a las reglas y nosotros debemos ser muy claros”.

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La senadora de Acción Nacional arremetió contra el senador Gerardo Fernández Noroña, quien al rechazar la elección del senador mexiquense como presidente del Senado se ha ausentado dos días consecutivos de sus labores en la cámara alta.

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