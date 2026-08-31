Con 116 votos a favor, de los 117 legisladores presentes, el pleno del Senado de la República aprobó la elección de la nueva Mesa Directiva, encabezada por Higinio Martínez Miranda.

Al darse a conocer el resultado de la votación, realizada por cédula, las y los senadores de los grupos parlamentarios oficialistas le expresaron su respaldo al corear: “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!”.

La planilla, avalada casi por unanimidad, está integrada además por tres vicepresidentes:

Verónica Camino Farjat, de Morena

Mauricio Vila Dosal, del PAN

Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México

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Además, fueron electos para ocupar las ocho secretarías, María Martina Kantún Can, Simey Olvera Bautista y Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo; Gina Geraldina Campuzano González, del PAN; Juanita Guerra Mena, del Partido Verde; y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano.

Durante la sesión, y antes de la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva, integrantes de todos los grupos parlamentarios reconocieron la conducción imparcial, tolerante e institucional de la presidenta saliente, Laura Itzel Castillo Juárez, quien a pesar de convalecer de una cirugía por fractura de tobillo, asistió en silla de ruedas y encabezó la asamblea.

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Castillo Juárez asumirá este 3 de septiembre la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, por lo que agradeció el respaldo de todos los senadores a lo largo de su presidencia.

“A lo largo de este año aprobamos ocho reformas constitucionales, entre las que quiero destacar las que permitieron al Congreso de la Unión expedir leyes generales para combatirlos delitos de feminicidio y extorsión”, expresó.

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