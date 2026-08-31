Un conato de incendio se registró este lunes en un local dedicado a la reparación de motocicletas, ubicado en el cruce de avenida México y San Pedro, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el encargado del establecimiento, el fuego habría iniciado debido a un cortocircuito. El incidente provocó daños en aproximadamente 15 motocicletas que se encontraban al interior del inmueble.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron labores para controlar la emergencia. También arribaron paramédicos y personal de Protección Civil para atender la situación y descartar riesgos para la población.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

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