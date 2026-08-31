Una operación contra un grupo del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el departamento colombiano del Guaviare (centro-sur), dejó 20 muertos, informó este lunes el presidente Abelardo de la Espriella.

"La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, cinco capturados y dos menores recuperados", expresó el mandatario en la red social X.

Entre los fallecidos, detalló, ha sido plenamente identificado alias “Tigre” o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias “Iván Mordisco”. “Tigre” es señalado por las autoridades de dirigir acciones terroristas en los departamento de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, todas en el sur del país, atacar unidades militares "y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes".

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Entre los capturados está alias “Víctor”, cuarto cabecilla de esta estructura.

En la operación, de acuerdo con el recuento de De la Espriella, se incautaron 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. “La cantidad de munición continúa en proceso de consolidación. Los 5 capturados y los 2 menores recuperados ya fueron extraídos del área de operaciones”, indicó.

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¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!



La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

Según el mandatario, que asumió el 7 de agosto con la promesa de “mano dura” contra la violencia, el crimen y el narcotráfico, “este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico”.

De la Espriella envió además un mensaje a “Iván Mordisco” y sus estructuras: “La ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse”.

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Desde que asumió, De la Espriella planteó un cambio en la política de seguridad del Estado colombiano en la que sobrepone la contundencia del poderío militar por encima del diálogo con los grupos armados, tal como lo hizo su antecesor Gustavo Petro (2022-2026) mediante la política de 'paz total'.

De la Espriella materializó la noche del domingo ese cambio al anunciar que dio por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

"He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas", expresó el mandatario en una alocución.

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