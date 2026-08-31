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Mérida, Yucatán. - Derivado de una desconexión de dos líneas de transmisión se suspendió temporalmente el suministro eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y parte de Campeche.
La CFE confirmó a través de sus redes sociales que el suministro eléctrico afectó a usuario de esos Estados que después paulatinamente fueron recuperando por sectores el servicio.
En Yucatán el apagón cubrió gran parte de Mérida en la zona norte, sur y poniente.
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En Campeche la falta de energía fue temporal y ocurrió por la mañana de este lunes.
En tanto, en la zona sur de Yucatán se reportó falta de agua ante la interrupción del servicio eléctrico.
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Asimismo, en el centro y poniente de la ciudad el apagón provocó congestionamientos viales.
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dmrr
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