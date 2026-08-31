Hermosillo, Sonora. - La exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos volvió a enfrentar un contratiempo en Sonora. Desde el pasado 28 de agosto permanece detenido el cruce por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, debido a problemas técnicos en la infraestructura utilizada para movilizar a los animales.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), informó que las instalaciones presentaron dificultades para manejar el ganado que se encuentra preparado para su envío, debido a que algunos ejemplares alcanzan pesos superiores a los 500 kilogramos.

El dirigente ganadero explicó que ya se trabaja en la solución y que la infraestructura necesaria para atender este tipo de animales se encuentra en Douglas, Arizona.

Estimó que las operaciones podrían normalizarse en los próximos días, una vez que se realicen los ajustes correspondientes.

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El inconveniente se presenta apenas cuatro días después de que Sonora recuperara la posibilidad de exportar ganado en pie a territorio estadounidense, tras más de un año de restricciones derivadas de la presencia del gusano barrenador.

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Agua Prieta fue habilitada el 24 de agosto como punto de salida hacia Douglas, Arizona, convirtiéndose en el primer cruce de Sonora en reanudar esta actividad.

Durante los primeros días se registró un movimiento aproximado de 700 cabezas de ganado diariamente, bajo un esquema de inspección sanitaria y controles de movilización.

La reapertura representó para los productores sonorenses la posibilidad de recuperar gradualmente uno de sus principales mercados, luego de los efectos económicos provocados por el cierre de la frontera para el ganado mexicano.

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La reapertura representó para los productores sonorenses la posibilidad de recuperar gradualmente uno de sus principales mercados. Foto: Especial.

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Sonora suma 15 casos de gusano barrenador

Mientras el sector busca normalizar las exportaciones, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia por la presencia del gusano barrenador del ganado.

El registro correspondiente a la semana epidemiológica 34, difundido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), contabiliza 15 casos en Sonora.

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A nivel nacional, el reporte concentra mil 908 casos activos registrados en diferentes entidades y especies.

Sonora se encuentra entre los estados con mayor número de casos, aunque por debajo de Nuevo León, que registra 38; Coahuila, con 37; Aguascalientes, con 36; Campeche, con 24; Tamaulipas, con 21, y Tabasco, con 17.

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La detección de nuevos casos mantiene activo el trabajo de vigilancia epidemiológica en territorio sonorense, particularmente en las zonas donde se han identificado animales afectados.

El gusano barrenador es una plaga causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los animales y pueden provocar lesiones graves si no son atendidas oportunamente.

Por ello, el movimiento de ganado destinado a exportación está sujeto a revisiones sanitarias antes de su ingreso a los corrales de inspección y posteriormente al cruce internacional.

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Reapertura bajo controles sanitarios

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La recuperación del comercio ganadero con Estados Unidos se desarrolla de manera gradual y bajo protocolos establecidos entre ambos países para reducir el riesgo de propagación del parásito.

El objetivo es impedir que animales infestados ingresen al territorio estadounidense, por lo que las autoridades mantienen inspecciones, rastreo de movilizaciones y vigilancia en las regiones donde existe presencia del gusano barrenador.

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Para los ganaderos sonorenses, el funcionamiento de Agua Prieta resulta estratégico, al ser actualmente el punto habilitado en la entidad para enviar ganado en pie hacia Estados Unidos.

La expectativa del sector es que el problema técnico sea solucionado a la brevedad y que el cruce vuelva a operar con normalidad, en momentos en que la actividad ganadera intenta recuperar el ritmo de exportaciones perdido durante el periodo de cierre fronterizo.

dmrr