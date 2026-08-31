San Cristóbal de las Casas, Chis. - El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) publicó este lunes, el calendario electoral del 2027, periodo en el que se renovará a los 40 diputados del Congreso y se elegirán a 125 alcaldes, en el proceso del 6 de junio.

Informó que del 21 al 26 de marzo del 2027 se llevará a cabo el registro de los candidatos a diputados locales y alcaldes, pero será entre el 11 y 15 de abril, que se dé a conocer su aprobación.

Pero hay un periodo de sustitución de candidatos por renuncias derivado de alguna investigación o sanción, que va del 27 de marzo al 7 de mayo.

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El periodo de precampaña para los candidatos a una curul y a las alcaldías, será del 3 al 12 de febrero, mientras que las campañas se desarrollarán del 4 de mayo al 2 de junio.

Los alcaldes que busquen la reelección o saltar a una diputación, deberán renunciar al cargo el 9 de enero, mientras que los diputados deberán hacerlo el 8 de marzo.

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En el caso del municipio de Pantelhó, donde se llevó a cabo elecciones extraordinarias el 31 de agosto del 2025, la elección se empatará con la de junio del 2027, pero el alcalde u otros funcionarios que quieran buscar un puesto de elección, deberán renunciar al cargo el 9 de enero.

En este municipio, en caso de que el presidente municipal actual, desee “reelegirse por un partido distinto al que lo postuló en 2025, tiene como fecha limita el 29 de septiembre de este año”, dijo una funcionaria del IEPC.

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El IEPC informó, que, de acuerdo al calendario electoral, para renovación del Congreso y los 125 alcaldes, comprenden 132 actividades, “organizadas en 23 materias y distribuidas entre diez unidades responsables, lo que permite una coordinación institucional eficiente y un seguimiento permanente del cumplimiento de cada actividad programada”. “Del total de actividades, 23 corresponden a acciones previas, 71 a actividades preparatorias, 20 a actividades de coordinación”.

En coordinación del IEPC y el INE compartirán una actividad, que corresponde a la jornada electoral y otras 17 “actividades posteriores, reflejando la amplitud y complejidad de las tareas que implica la organización del proceso electoral”.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas hay una lista nominal de 3 millones 780 mil 216 ciudadanos que están convocados a votar, de los que un millón 817 mil 992 son hombres, que representan 48.09% y un millón 962 mil 224 son mujeres (51.91%) son mujeres.

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