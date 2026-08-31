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A partir de ahora, cada 31 de agosto será recordado como el día en el que Lionel Messi se despidió por siempre de la Selección de Argentina, en la cual su paso fue histórico y se coloca como leyenda de la famosa Albiceleste.
La noticia del adiós tomó por sorpresa a millones de aficionados de 'La Pulga', quien compartió una emotiva carta en sus redes sociales para hacer oficial la decisión.
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El astro argentino de 39 años disputó su última Copa del Mundo este verano, donde llegó a la final frente a España, la cual perdió por la mínima y durante ese mundial también se encargó de agrandar su leyenda.
Con una histórica etapa llegando a su fin, aquí te compartimos las marcas que ostenta Lionel Messi con Argentina.
Récord de Messi con Argentina
- Más partidos jugados con Argentina: 207
- Máximo anotador: 125
- Máximo asistidor: 68
- Más partidos en Mundiales: 34
- Más goles en un año con una Selección: 18
- Más Balones de Oro en Mundiales: 2
- Más partidos ganados: 134
- Más goles a países diferentes en Mundiales: 15
- Más titularidades en Mundiales: 26
- Más tripletes en una Selección: 11
- Más partidos en Copa América: 39
- Máximo anotador en Mundiales: 21
- Más capitanías: 147
- Más goles desde fuera del área en Mundiales: 6
- Más Mundiales disputados: 6
- Más MVP en Mundiales: 16
- Más goles en partidos oficiales: 71
- Más partidos consecutivos en Mundiales: 24
- Más finales disputadas: 11
- Más victorias en Copas del Mundo: 23
- Más dobletes: 17
- Más años en la Selección Argentina: 21
- Más capitanías en finales de Mundiales: 3
- Máximo asistidor en Mundiales: 12
- Más minutos en Mundiales: 3054
- Más veces en el 'Equipo Ideal' del Mundial: 3
- Más goles en un partido: 5
- Más capitanías en Mundiales: 26
- Más goles a países diferentes: 45
- Hat-Trick a mayor edad en Mundiales: 38 años y 357 días
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