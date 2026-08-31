A partir de ahora, cada 31 de agosto será recordado como el día en el que Lionel Messi se despidió por siempre de la Selección de Argentina, en la cual su paso fue histórico y se coloca como leyenda de la famosa Albiceleste.

La noticia del adiós tomó por sorpresa a millones de aficionados de 'La Pulga', quien compartió una emotiva carta en sus redes sociales para hacer oficial la decisión.

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El astro argentino de 39 años disputó su última Copa del Mundo este verano, donde llegó a la final frente a España, la cual perdió por la mínima y durante ese mundial también se encargó de agrandar su leyenda.

Con una histórica etapa llegando a su fin, aquí te compartimos las marcas que ostenta Lionel Messi con Argentina.

Récord de Messi con Argentina