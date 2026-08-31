Lionel Messi sacudió al mundo del futbol este lunes al anunciar, a través de sus redes sociales, que su etapa con la Selección de Argentina ha llegado a su fin.

Tras conquistar todos los títulos posibles con la Albiceleste y luego de cerrar su trayectoria internacional con el subcampeonato mundial en 2026, el astro argentino confirmó una decisión que venía planenando desde hace tiempo y que también estuvo marcada por momentos personales difíciles, entre ellos la reciente muerte de su padre.

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La noticia generó una ola de reacciones. Aficionados, exjugadores, entrenadores y distintas personalidades del futbol aprovecharon la ocasión para rendir homenaje a una carrera que dejó una huella imborrable en la historia de Argentina. Con la camiseta albiceleste, Messi disputó seis Copas del Mundo y logró el anhelado título en Qatar 2022, consolidándose como uno de los máximos ídolos del país.

Entre los mensajes más destacados apareció el de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien utilizó sus redes sociales para despedir al capitán argentino. El dirigente reconoció la trayectoria del jugador del Inter Miami y agradeció el impacto que tuvo dentro y fuera de las canchas gracias a su talento, liderazgo y capacidad para inspirar a millones de personas alrededor del mundo.

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Felicidades @leomessi por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte. Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre. Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de @afaseleccion y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", señaló junto con una colección de fotografías de ambos.