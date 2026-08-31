Gilberto Mora volvió a robarse los reflectores en la Liga MX. El juvenil de Xolos de Tijuana fue la gran figura en la victoria de (2-0) sobre Pumas al convertir con sangre fría los dos penales que le dieron el triunfo a su equipo, una actuación que confirmó el gran momento que atraviesa en el Apertura 2026.

El canterano fronterizo, que también dejó excelentes sensaciones con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, alcanzó las cuatro anotaciones en el torneo y recibió elogios tanto de la afición como de los medios de comunicación. Tras el encuentro, Mora agradeció las muestras de reconocimiento y reveló que una de las influencias más importantes en su crecimiento como futbolista ha sido Raúl Jiménez.

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Cuestionado sobre la tranquilidad y técnica que mostró al ejecutar sus cobros desde los once pasos, el joven atacante reconoció que ha tratado de aprender de todo lo que observa en las concentraciones del Tricolor, especialmente de uno de los delanteros más experimentados del combinado nacional, cuya efectividad desde el punto penal lo ha convertido en un referente para las nuevas generaciones.

"A lo mejor no es exactamente como él, pero sí. Las veces que estuve en la Selección Mexicana y lo veía practicar, trataba de aprenderle lo más que podía", mencionó.

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Las palabras de Mora reflejan la admiración que siente por Jiménez y evidencian cómo la experiencia de los referentes de la Selección se ha convertido en una fuente de aprendizaje para una de las mayores promesas del futbol mexicano, y quien espera pronto alcanzarlo en Europa.