El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, puso en marcha la segunda etapa del programa Antibaches MH, con el objetivo de mantener en mejores condiciones las calles de la demarcación y atender las afectaciones que ha dejado la temporada de lluvias.

Desde la colonia Ampliación Daniel Garza, el edil panista informó que nuevamente servidores públicos de distintas áreas de la alcaldía dejarán temporalmente los escritorios para salir a las calles y sumarse a las cuadrillas de Servicios Urbanos, con la meta de atender 300 baches durante esta semana.

“Aquí no existen pretextos, existen soluciones, por eso lanzamos el programa Antibaches 2026, segunda etapa. Ahora serán 12 equipos de trabajo que van a atender 300 baches. Actualmente tenemos 415 folios en el CESAC, es decir, baches que tenemos reportados, pero no nos quedamos solamente con esa tarea; tenemos que ir por los baches nuevos que surjan”, afirmó.

Lee también PAN CDMX abre debate sobre muerte digna; rechaza eutanasia activa y suicidio asistido

Acompañado por las cuadrillas de trabajo, el alcalde hizo un llamado a las y los vecinos a reportar los baches, proporcionando su ubicación exacta y alguna referencia que permita identificarlos, para que los equipos puedan acudir a atenderlos lo antes posible.

“Así es como hemos logrado que Miguel Hidalgo tenga las mejores calles de la Ciudad de México y menos baches. Sabemos que siempre salen nuevos baches y estamos listos con nuestro equipo Antibaches 2026, segunda temporada, para responder a las necesidades de nuestros vecinos”, subrayó.

[Publicidad]

Mauricio Tabe destacó la labor de las cuadrillas de Servicios Urbanos y señaló que la estrategia busca mantener una respuesta permanente ante los reportes ciudadanos, pues mientras algunos puntos son atendidos, las lluvias y el desgaste natural de las vialidades pueden generar nuevas afectaciones.

Lee también "Le deseo lo mejor"; Brugada celebra designación de Paulo García al frente de Morena CDMX

Detalló que, en una primera instancia, se atenderán 300 de los 415 folios registrados actualmente en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), con el propósito de evitar que los baches se acumulen y se conviertan en problemas mayores.

[Publicidad]

Recordó que durante la primera etapa de Antibaches MH, realizada en julio, la alcaldía superó ampliamente la meta de 600 baches que se había establecido inicialmente, al atender más de mil 300, es decir, más del doble de lo previsto.

dmrr