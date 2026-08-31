Un nuevo caso de prepotencia e intimidación quedó al descubierto a través de un documento audiovisual grabado en la Avenida Horacio, dentro de la colonia Polanco I Sección. En el lugar de los hechos, el conductor de un automóvil de alta gama (quien recibió el apodo en plataformas digitales de "Lord Polanco") impactó su unidad contra un vehículo adscrito a la aplicación de transporte Uber y rechazó asumir la reparación de las afectaciones causadas.

De acuerdo con las normativas estipuladas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), todo conductor involucrado en un incidente vial cuenta con la obligación legal de detener la marcha, garantizar la cobertura de daños mediante una póliza de seguro vigente y no abandonar el lugar sin el deslinde correspondiente de las autoridades.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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La confrontación y las amenazas de supuestas influencias

En las grabaciones difundidas por testigos presenciales y por la propia víctima, se aprecia el momento en que el automovilista responde de manera agresiva ante las peticiones de diálogo para requerir a la aseguradora. Lejos de resolver el conflicto vial, el individuo lanzó expresiones amedrentadoras contra el trabajador de la plataforma digital:

"No sabes quién soy, no sabes quién putas soy".

A pesar de la presencia en el sitio de un agente de la policía local, el implicado continuó con una postura confrontativa. Al lugar se sumó un segundo acompañante, quien profirió insultos verbales hacia las personas que presenciaban el hecho y cuestionaban la conducta del conductor.

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Exigencia de justicia en la red y marco legal ante actos de prepotencia

La difusión del percance generó una ola de reacciones entre los usuarios de servicios digitales, quienes solicitaron identificar formalmente al responsable para proceder con las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales.

De conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y los protocolos vigentes de la SSC para percances de tránsito, conducir bajo la influencia del alcohol o amedrentar a otros particulares en la vía pública constituye una falta administrativa grave y da pie a la presentación del infractor ante el Juez Cívico o el Ministerio Público para responder por daños a la propiedad ajena. Las comunidades en línea mantienen la petición de que el involucrado cubra en su totalidad las pérdidas materiales ocasionadas al chofer de la aplicación.

#LordPolanco, Chocó contra un Uber en Polanco, no quiso hacerse responsable y, según se escucha en el video, soltó el argumento definitivo: “Tú no sabes quién put@s madres soy?”



Pues no… pero ahora nos dio curiosidad. Alguien sabe?#QuéCosa! pic.twitter.com/yT1gd5MxZP — Rafael Pérez Habib (@perezhabib) August 31, 2026

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