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El juicio por homicidio que enfrenta D4vd dio un nuevo giro este lunes, luego de que sus abogados decidieran retirarse del caso.
De acuerdo con información publicada por TMZ, durante la audiencia celebrada esta mañana, la defensa informó que no podía seguir representando al artista. Aunque no se revelaron los motivos, el tribunal aceptó y determinó que D4vd cumple con los requisitos para recibir representación de oficio.
El hecho ha llamado la atención, y es que, diferentes versiones aseguran que el intérprete de "Dirty Secrets" estaría atravesando serios problemas económicos; sin embargo, aún no se ha confirmado nada.
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En la audiencia, D4vd se declaró inocente de los cargos en su contra y se espera que vuelva a comparecer ante el tribunal el próximo 19 de octubre.
Tras la jornada legal, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, volvió a hablar sobre la posibilidad de que el cantante pudiera enfrentar la pena de muerte; sin embargo, explicó que todavía no han decidido si buscarán esa condena.
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Hochman también se refirió al nuevo equipo legal de D4vd y dijo que espera que el defensor público le proporcione al cantante una representación “enérgica” mientras avanza el proceso.
Recordemos que D4vd es acusado por la muerte de Celeste Rivas, una joven de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un Tesla registrado a su nombre. Enfrenta cargos por homicidio en primer cargo, abuso sexual y mutilación ilegal a un cuerpo.
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