Una jueza determinó que hay pruebas suficientes para llevar a juicio al cantante D4vd por la muerte y el desmembramiento de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, ocurridos después de que, según las autoridades, ella hubiera amenazado con exponer su relación y hundir su carrera.

Esta tarde, la jueza de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, encontró que las pruebas que los fiscales presentaron durante la audiencia preliminar, que se extendió durante cinco días, aportaban causa probable para un juicio por los cargos de asesinato, abuso sexual continuo de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

“La fiscalía ha cumplido con su carga por todos los cargos”, afirmó Olmedo. La jueza ordenó que el rapero continúe detenido sin derecho a fianza.

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El cantante se declaró no culpable y no mostró emoción cuando la jueza emitió su fallo. Los abogados defensores declinaron hacer comentarios fuera del tribunal.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, señaló que aún están evaluando si solicitarán la pena de muerte. D4vd deberá comparecer para la lectura de cargos el 31 de agosto.

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Los fiscales cerraron su caso el lunes al ofrecer un relato minuto a minuto de la última noche de Rivas, mostrando que, tras una cadena de mensajes de texto con el artista, su teléfono quedó en silencio de forma permanente cuando llegó a su casa.

Cuando se acercaba a su casa, en Hollywood, poco después de las 10 de la mañana del 23 de abril de 2025, en un Uber que él había enviado para recogerla, ella mandó su último mensaje: “ya casi llego; abre la puerta si estás en casa”.

Los fiscales alegan que Burke la apuñaló hasta matarla cuando ella cruzó la puerta.

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La noche anterior, ambos discutieron por mensajes. Ella le envió un texto diciendo que le contaría a su papá muchas mentiras sobre él y que “acabaré con tu carrera y con tu vida”.

Los fiscales indicaron que D4vd conoció a la joven cuando ella tenía 11 años, comenzó a abusar sexualmente de ella dos años después, la apuñaló hasta matarla cuando amenazó con denunciarlo y cortó su cuerpo en su garaje con motosierras.

La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes de asesinato.

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El cadáver de Rivas Hernandez fue hallado en un Tesla registrado a nombre de Burke casi cinco meses después.

El detective documenta abuso sexual

En un testimonio anterior, Farrell relató decenas de fotos sexualmente explícitas de D4vd y Rivas Hernandez y años de mensajes de texto que describían lo mismo, junto con conversaciones que indicaban que ella se había practicado un aborto en 2024, a los 13 años, después de que él la dejara embarazada.

Farrell describió las fotos, que no pudieron mostrarse en el tribunal, material tan gráfico que dejó a los padres de la adolescente entre lágrimas antes de abandonar la sala el viernes.

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D4vd se convirtió en un fenómeno musical en internet siendo adolescente con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Tenía miles de seguidores en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más escuchadas, incluida su éxito revelación de 2022 “Romantic Homicide”, superan los mil millones de reproducciones.

En 2024 actuó en el festival de música Coachella y lanzó su primer álbum de larga duración, “Withered”, dos días después de que, según las autoridades, Rivas Hernandez fuera asesinada.

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