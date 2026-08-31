El mundo del deporte se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Isabelle Sava, medallista mundial británica de taekwondo, quien murió el pasado 17 de agosto a los 19 años de edad luego de sufrir un inesperado paro cardíaco mientras dormía. La noticia causó conmoción entre la comunidad deportiva, que rápidamente expresó sus condolencias a familiares y amigos de la joven atleta.

La lamentable pérdida fue dada a conocer recientemente por una amiga cercana de la deportista, quien compartió en redes sociales una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar a la familia de Sava durante este difícil momento. La publicación generó una gran respuesta entre quienes conocieron y siguieron la trayectoria de la taekwondoín británica.

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De acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades, los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para salvarle la vida. Desde temprana edad, Isabelle había destacado en competencias regionales y nacionales, consolidándose como una de las promesas más importantes del taekwondo británico gracias a su talento y capacidad competitiva.

Sava, quien soñaba con representar a su país en unos Juegos Olímpicos, obtuvo su cinturón negro en 2019 y alcanzó el segundo dan en 2021, dando pasos firmes en una carrera deportiva que apuntaba a grandes logros. Ese mismo año participó en el Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en Países Bajos, donde conquistó la medalla de plata en la modalidad de sparring, resultado que la colocó entre las jóvenes figuras con mayor proyección de la disciplina.

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