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Michoacán. - Personal del Ejército Mexicano, abatió a dos integrantes de un grupo armado en los límites de Los Reyes, Michoacán y Santa María del Oro, Jalisco.
Los reportes señalan que el convoy militar realizaba un despliegue operativo cuando fueron atacados a tiros por sujetos armados que viajaban en cuatrimotos, por lo que los oficiales repelieron la agresión.
Los informes preliminares indican que, en el lugar, dos de los atacantes quedaron abatidos y sus cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense de la región Morelia, donde continuarán las actuaciones y en su caso la identificación de los cuerpos.
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Autoridades de las diferentes áreas de seguridad, confirmaron que entre los delincuentes muertos está Luis Enrique Barragán Chávez, "El Güicho", líder del grupo armado autonombrado "El R5", por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares a quien proporcionará información para su captura.
En el lugar, también fue abatido uno de los escoltas de "El Güicho", confirmaron las fuentes consultadas.
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El personal militar aseguró además de los vehículos, armas largas y cortas, así como cartuchos útiles.
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dmrr/apr
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