Estados | 31-08-26 | 15:14 |

Michoacán. - Personal del Ejército Mexicano, abatió a dos integrantes de un grupo armado en los límites de Los Reyes, y Santa María del Oro, Jalisco.

Los reportes señalan que el convoy militar realizaba un despliegue operativo cuando fueron atacados a tiros por sujetos armados que viajaban en cuatrimotos, por lo que los oficiales repelieron la agresión.

Los informes preliminares indican que, en el lugar, dos de los atacantes quedaron abatidos y sus cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense de la región Morelia, donde continuarán las actuaciones y en su caso la identificación de los cuerpos.

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Autoridades de las diferentes áreas de seguridad, confirmaron que entre los delincuentes muertos está , "El Güicho", líder del grupo armado autonombrado "El R5", por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares a quien proporcionará información para su captura.

En el lugar, también fue abatido uno de los escoltas de "El Güicho", confirmaron las fuentes consultadas.

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El personal militar aseguró además de los , armas largas y cortas, así como cartuchos útiles.

dmrr/apr

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