Culiacán, Sin.- Las clases en el colegio Ingles de Durango que fue objeto de actos de vandalismo con pintas en su fachada y la colocación de una corona fúnebre, iniciaron con un marcado ausentismo de estudiantes, dijo la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Imelda Félix Niebla.

Señaló que tanto el personal docente como administrativo de dicha institución educativa privada que se ubica en el fraccionamiento de Villas del Río acudieron a sus labores, muchos padres de familia por seguridad decidieron no enviar a sus hijos al inicio del nuevo ciclo escolar.

La funcionaria explicó que no se tiene reportes de personas lesionadas o amenazadas relacionadas a los actos de vandalismo, con pintas con spray las paredes de la fachada del colegio privado, ni la colocación de una corona de flores fúnebres, por lo que el plantel abrió por la mañana sus puertas para iniciar el nuevo calendario escolar.

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Félix Niebla indicó que el plantel goza de un operativo de vigilancia especial en estos momentos, como parte de las acciones de las diversas autoridades que desplegaron este día en los veinte municipios del estado, con motivo del inicio de clases.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado lamentó este tipo de actos que intimidó a muchos padres de familia que decidieron no enviar a sus hijos a clases a este plantel educativo privado que se ubica en el boulevard de Villas del Río del fraccionamiento del mismo nombre, en la capital del estado.

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La noche del domingo pasado, las autoridades de seguridad fueron alertados que personas jóvenes que viajaban en un vehículo, descendieron sobre el boulevard Villas del Río y procedieron a pintar mensajes con spray en la fachada del colegio privado, colocaron una ofrenda floral fúnebre y esparcieron en un jardín, una especie de pétalos de rosas.

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En un breve comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se mantiene un operativo especial de vigilancia en torno a todos los planteles educativos de los veinte municipios del estado.

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Solicitaron a los padres de familia atender los señalamientos de tránsito para evitar que se genere problemas en las vialidades y ser tolerante, ya que personal de tránsito esta presente en las principales vialidades.

LL