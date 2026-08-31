Este día, 31 de agosto, Richard Gere cumple 77 años, de los cuales, 51 de ellos han marcado su carrera como actor; ¿las interpretaciones entrañables?, han sido muchas, pero ninguna tan querida como la de Edward Lewis, el personaje principal de "Pretty woman", el que se negó a aceptar repetidas veces.

De 14 millones de dólares contemplados en la cinta, de 1990, recuperó 285 mdd y, aunque para su protagonista, Julia Roberts, era un proyecto que parecía todo menos destinado al fracaso, a Gere, con 15 años de trayectoria, el papel que le ofrecían no era un reto; no existía ningún tipo de trascendentalidad.

Para el actor, se trata de un sólo traje y, aún del exito que supuso y, la notoriedad que le otorgó, años más tarde siguió catalogándola como la película que ha aparecido que "menos le gusta".

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Desde esa década, diferentes medios, especializados en cine, hablaron de la película que conmovió a espectadores de, alrededor de todo el mundo y, desde ese tiempo, cuando Julia y Richard, promocionaban la cinta, la actriz de otros éxitos de la época como "Mystic Pizza" y "Magnolias de acero" reveló que estuvo apunto de coaccionar a su protagonista para que aceptara el papel.

En una prueba de casting, Roberts, consciente de que Gere, no estaba convencido y ella, en cambio, con una nata persuación de que el proyecto era prometedor, en su desesperación, notanto la reticencia del actor, tomó un pedazo de papel, en el que anotó la frase "simplemente dí que sí", lo que, comprometido o no, lo hizo aceptar.

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Luego de que la cinta fuera un éxito, Gere reveló en entrevista que, aunque su intención, como actor, era ajena a atraer a la aundiencia de masas, con el éxito de "Pretty Woman" tuvo una gran lección, la de entender como su trabajo derribaba fronteras.

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"Nunca había sido, para mí, importante, comunicarme con una audiencia muy amplia, pero esta película creó conexiones con todo tipo de culturas, ¿sabes?, visité países del tercer mundo, no importa que pronuncie el nombre de cada país en el que estuve, la película generó identificación en personas que no tenían nada, personas que vivían bajo el nivel de empobrecimiento más bajo, viendo la historía de un sujeto con dinero y su fantasía con una mujer que vendía sus servicios, en la que se indentificaron de tal manera que la vieron cienco, 10 o hasta 100 veces".

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