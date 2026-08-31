Culiacán, Sin. - Recién inició el nuevo ciclo escolar, en la escuela primaria “Magisterio Nacional”, de la ciudad de Culiacán se presentó un incidente en el que nueve alumnos fueron atacados por un enjambre de abejas africanas, cuatro de los menores tuvieron que ser trasladados a un hospital y el resto fueron atendidos en el mismo plantel.

Los cuerpos de auxilio y de rescate fueron activados al recibir una llamada de auxilio de un plantel educativo, ubicado por la calle Constituyente Alberto Terrones, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en el sentido que insectos atacaron estudiantes.

Regreso a clases se complica por enjambre de abejas en primaria de Culiacán; nueve alumnos fueron atacados. Foto: Especial.

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Elementos de Protección Civil protegidos con equipos especiales procedieron a controlar el enjambre de abejas que se presume se encontraban en uno de los árboles del plantel educativo, con el inicio de clases, por el ruido generado por los estudiantes estas se irritaron y procedieron atacarlos.

Los elementos de la Cruz Roja y de otros cuerpos de auxilio procedieron a brindarles asistencia médica a los alumnos que presentaban decena de picaduras en sus cuerpos y cuatro de ellos que tuvieron síntomas de intoxicación, fueron llevados a un hospital para ser atendidos.

Regreso a clases se complica por enjambre de abejas en primaria de Culiacán; nueve alumnos fueron atacados. Foto: Especial.

Con sustancias químicas los bomberos y de Protección Civil controlaron el enjambre para evitar que se presenten nuevas agresiones de estos insectos contra estudiantes o personal docente, sobre el estado de salud de los cuatro alumnos no se dieron mayores detalles.

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