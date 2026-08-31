San Francisco de Campeche. -Debido a que una de las ruedas de un vagón se salió del riel, el Tren Maya que viajaba en esta capital campechana suspendió el servicio y tuvo que desalojar a los pasajeros.

Aunque no se reportaron lesionados, el susto y disgusto de los pasajeros fueron evidentes al ser desalojados de los vagones del tren en la estación de la capital de Campeche.

Los pasajeros esperaron ser trasladados en autobús a otra estación para continuar su viaje.

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El percance provocó una fuerte movilización de elementos de la Guardia Nacional, personal del Ejército Mexicano y trabajadores del Tren Maya.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, una de las ruedas de un vagón se salió del riel durante el arribo a la terminal, lo que obligó a detener temporalmente las operaciones mientras se realizaban las maniobras de revisión y atención.

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Como prevención los 120 pasajeros de este viaje fueron trasladados en autobuses hacia otra terminal.

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El personal técnico evaluó las condiciones de la vía y de la unidad involucrada

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Las operaciones del Tren Maya en esta zona fueron suspendidas.

Por la noche no se había emitido ninguna versión sobre el hecho de parte de la empresa a cargo del Tren Maya en Campeche.

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