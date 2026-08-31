El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) analizará con mayor detalle un proyecto que se pretendía aprobar hoy para establecer los Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como el cumplimiento de las reglas para la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de mobiliario y equipamiento urbano.

Aunque el proyecto estaba contemplado en el orden del día, la presidenta del Consejo General, Patricia Avendaño, pidió su retiro con la finalidad de tener mayor análisis y ser presentado en una sesión posterior.

El representante del PAN, Aníbal Cañez, agradeció a los consejeros electorales por retirar el punto para “poder analizar y discutir con mayor profundidad el acuerdo que el día de hoy se pretendía poner a consideración del Consejo, es sumamente relevante para el correcto desarrollo del proceso electoral que está a punto de iniciar”.

Pidió que la sesión extraordinaria donde se aborde este punto se realice de manera presencial “derivado de la relevancia que tiene para todas las fuerzas políticas representadas en este Consejo General en análisis y discusión de este acuerdo”.

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Al respecto, el representante del partido Somos, Fernando Belauzarán, también reconoció a la presidenta del IECM y a los consejeros electorales por no abordar este tema para que haya un análisis más exhaustivo. “Nos parece que es un buen punto de partida para escuchar, proponer y acordar y, por supuesto, lo que acordemos como lineamiento lo vamos a respetar y si vamos a presentar impugnaciones será contra aquellos que violen los lineamientos”.

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Ambos representantes de los partidos políticos pidieron que estos lineamientos sean avalados antes del inicio del año electoral para no violar la ley como hace tres años, cuando se aprobaron de manera extemporánea.

La consejera electoral Sonia Pérez aclaró que estos lineamientos prevén dos supuestos: reglas para personas servidoras públicas para que no vulneraren los principios de imparcialidad y neutralidad durante las campañas electorales, y reglas para la colocación de propaganda electoral.

“Lo que tenemos obligación de aprobar son las reglas de propaganda, y los lineamientos de imparcialidad ya se han hecho en ejercicios anteriores, incluso en la elección judicial, tenemos ya hay un camino avanzado, pero es importante que podamos recoger las preocupaciones de los partidos políticos, a pesar de que en los procesos anteriores no ha habido impugnaciones”, sostuvo.

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¿Qué dicen los lineamientos?

Estos lineamientos definen, entre otras cosas, las reglas y mandatos que deben observar y cumplir los servidores públicos a fin de garantizar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

Se propone, por ejemplo, que las personas operadoras de los programas sociales y de acciones institucionales, que interactúen como intermediarios en la entrega de programas sociales y acciones institucionales, “deberán conducir su actuar de manera institucional, y deberán de abstenerse de realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona, candidatura sin partido, coalición, candidatura común o partido político”.

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Asimismo, no podrán difundir logros de gobierno, obra pública, o emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.

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“El contenido de la información que emitan se limitará a identificar el tipo de programa social y/o acción institucional que corresponda, así como el nombre de la institución de que se trata, sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que identifiquen a alguna persona servidora pública o que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, debiendo evitar utilizar logos, emblemas, indumentaria o cualquier elemento que utilice colores que generen confusión o identidad con un partido político o gobernante”, se señala.

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También se estipula que los partidos políticos y las candidaturas podrán colocar propaganda electoral en los lugares de uso común que determinen los Consejos Distritales; no podrán adherir, pintar o pegar propaganda electoral en elementos carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.

Tampoco podrán colgarla, fijarla, pintarla o pegarla en monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, en árboles o arbustos, ni en el exterior de edificios públicos.

De igual forma, no se podrá utilizar para adherir o pegar la propaganda material adhesivos que dañen el mobiliario urbano como engrudo, pegamento blanco, cemento, o cualquier elemento que dificulte su remoción.

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