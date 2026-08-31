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La decimotercera fecha de la actual temporada de Fórmula 1 llega al Autódromo de Monza para correr el Gran Premio de Italia, uno de los más emblemáticos del calendario.
Ferrari llega con cierta presión al tratarse de una carrera como loca, por lo que Charles Leclerc y Lewis Hamilton buscaran subirse al podio para darle una gran alegría a los aficionados tifosis.
Otro favorito es el joven italiano Kimi Antonelli, actual líder del Mundial de Pilotos. El piloto de Mercedes luce con grandes probabilidades de llevarse un gran resultado y buscar mantener la punta del campeonato.
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El despertar de Lando Norris, quien ganó en los Países Bajos, lo coloca como otro gran retador dentro de la parrilla. Con dos victorias al hilo, el actual campeón de la categoría reina quiere seguir con la suma de puntos para no despegarse de la carrera por el título.
Checo Pérez y Cadillac no la han estado pasando bien en las últimas carreras, en las que el mexicano ha reconocido que considera existe cierto estancamiento en el desarrollo del monoplaza. Sin embargo, continúan con la esperanza de conseguir un mejor resultado.
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Gran Premio de Italia 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO
Viernes 4 de septiembre
Práctica Libre 1 | 04:30 a 05:30 horas | F1TV, Sky Sports, Canal 5 e Izzi
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Práctica Libre 2 | 08:00 a 09:00 horas | F1TV, Sky Sports, Canal 5 e Izzi
Sábado 5 de septiembre
Práctica libre 3 | 04:30 a 05:30 horas | F1TV, Sky Sports, Canal 5 e Izzi
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Clasificación | 8:00 horas | F1TV, Sky Sports, Canal 5 e Izzi
Domingo 6 de septiembre
Carrera | 7:00 horas | F1TV, Sky Sports, Canal 5 e Izzi
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