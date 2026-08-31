Cada vez falta menos para el regreso de la NFL a México y los amantes del futbol americano en el país ya no aguantan las ganas de ver a los 49ers de San Francisco y a los Vikings de Minnesota en la cancha del renovado estadio Azteca -ahora renombrado Banorte-. Sin embargo, esa ansiedad se vio reducida este lunes, cuando se publicaron las fechas de venta de boletos.

A continuación, les presentamos todo lo que deben saber para comprar los boletos.

¿Cuándo empieza la venta de boletos para la NFL en México?

A través de una publicación en redes sociales y un comunicado en su sitio oficial, la NFL en México informó los detalles sobre el proceso de venta de boletos, que será por tres etapas.

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La primera etapa será exclusiva para tarjetahabientes de American Express el 14 de septiembre. Después, el 17 de septiembre, se abrirá la preventa para clientes Banorte. Finalmente, la venta general comenzará el 22 de septiembre.

Todo este proceso será a través de la boletera Ticketmaster, aunque los precios no han sido revelados.

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Ciudad de México, 21 de noviembre de 2022. Panorámica del estadio, durante el partido de la semana 11 de la temporada regular de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, celebrado en el Estadio Azteca. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

¿Cuándo es el México City Game de la NFL?

El partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:15 horas en el Estadio Banorte.

Todos los partidos de la NFL en México

En toda la historia, se han jugado 12 partidos de la NFL en México, aunque no todos fueron oficiales ni todos fueron en Ciudad de México. A continuación les dejamos el repaso histórico de los partidos de exhibición y de temporada regular.

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1978 : New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | CDMX

: New Orleans Saints Philadelphia Eagles | CDMX 1994 : Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | CDMX

: Houston Oilers Dallas Cowboys | CDMX 1996 : Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Monterrey

: Kansas City Chiefs Dallas Cowboys | Monterrey 1997 : Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | CDMX

: Miami Dolphins Denver Broncos | CDMX 1998 : New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | CDMX

: New England Patriots Dallas Cowboys | CDMX 2000 : Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | CDMX

: Indianapolis Colts Pittsburgh Steelers | CDMX 2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | CDMX

A partir de aquí, todos los partidos fueron de carácter oficial.